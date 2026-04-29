سينر ينهي مغامرة خودار

بلغ الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميًا، الدور نصف النهائي من دورة مدريد لكرة المضرب، بفوزه على الإسباني رافائيل خودار الثاني والأربعين 6-2 و7-6 (7-0)، الأربعاء في ربع النهائي.

وحقق الإيطالي صاحب الـ24 عامًا فوزه الـ26 تواليًا في دورات الماسترز للألف نقطة «خسر خلال هذه السلسلة مجموعتين فقط»، وسيواجه الفائز من مباراة الفرنسي ارتور فيس الخامس والعشرين والتشيكي ييري ليهيتشكا الرابع عشر من أجل مقعد في النهائي.

على ملعب «مانولو-سانتانا»، أنهى سينر مشوار منافسه الشاب ـ 19 عامًا ـ والمصنف 896 عالميًا والفائز بلقب دورة مراكش «250 نقطة» بداية أبريل.

وحصل المدريدي على فرصتين لكسر إرسال سينر في الشوط الأول، في حين نجح الأخير في استغلال فرصه بداية فتقدم 3-2.

وكسر الإيطالي إرسال خودار مرة أخرى بعد شوطين قبل أن يختتم المجموعة الأولى في 44 دقيقة.

وكان اللاعب الإسباني أكثر صبرًا في المجموعة الثانية فجمع نقاطًا وحصل على خمس فرص لكسر إرسال منافسه. في كل مرة تصدى سينر برفع مستواه، فارضًا التعادل 6-6 الذي أوصلهما إلى الشوط الفاصل، حيث بدا المصنف الأول عالميًا الأكثر جاهزية بدنيًا ولقن الشاب الإسباني درسًا من خلال عدم خسارة أي نقطة، فحسم اللقاء لصالحه.