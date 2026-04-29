دورة مدريد.. أناستازيا أول خاسرة محظوظة

بلغت النمساوية أناستازيا بوتابوفا نصف نهائي دورة مدريد للتنس بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا 6ـ1 و6ـ7 «7ـ4» و6ـ3، لتواصل مغامرتها في البطولة.

وباتت بوتابوفا أول «خاسرةٍ محظوظةٍ» تبلغ نصف النهائي في إحدى دورات الألف، أو الفئة الأولى منذ اعتماد نظام هذه الفئة عام 1990.

وأنهت النمساوية المباراة في ساعةٍ و54 دقيقةً بعد تفوُّقها بمجموعةٍ أولى ساحقةٍ، كسرت فيها إرسال منافستها مرتين.

وفي المجموعة الثانية فعلتها مجدَّدًا، لكنَّها في المقابل خسرت شوطَي إرسالٍ، ومن بعدها المجموعة في الشوط الحاسم.

وفي الثالثة، نجحت في العودة بعد أن كانت متأخرةً 1ـ3، وفازت بخمسة أشواطٍ متتاليةٍ.

وحققت المصنَّفة الـ 56 عالميًّا ثلاثة انتصاراتٍ متتالية في الجدول الرئيس على لاعباتٍ سبق لهن اعتلاء صدارة التصنيف العالمي، أو التتويج ببطولات الـ «جراند سلام»، من بينهن اللاتفية يلينا أوستابنكو في الدور الثالث، والكازاخية إيلينا ريباكينا في الرابع.

وأصبحت بوتابوفا أول نمساويةٍ تبلغ نصف نهائي إحدى دورات الألف، أو الفئة الأولى منذ سيبيله بامر في «إنديان ويلز» عام 2007.

وستواجه اللاعبة، البالغة 25 عامًا، الفائزة من مواجهة التشيكية ليندا نوسكوفا والأوكرانية مارتا كوستيوك في سعيها لمواصلة مشوارها التاريخي إلى أبعد مدى.