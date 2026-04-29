«اتحاد الكرة» يهاب الأهلي

كثيرا ما تحدث الشارع الرياضي عن تباين قرارات "اتحاد الكرة"، والجميع متفق أن الأندية الضعيفة تطبق عليهم اللوائح حرفيًا.

لكنهم اختلفوا حول الأندية الجماهيرية، ومن الأقوى، المدلل، أو المتهم بأن البطولة ستوجه له كل موسم.

ولأن الشواهد كثيرة، لا حاجة لذكر أمثلة، ولنناقش القضية المطرحة اليوم، وأعني ما حدث بمباراة "الفيحاء والأهلي"، وخروج مدرب الأهلي "يايسله"، واللاعبان "توني، وغالينو" بعد المباراة بتصريحات، وصفتها لجنة الانضباط "إساءة تجاه مسؤولي المباراة"، لكنها تجاهلت اتهامهم لمسؤول المباراة أنه قال "ركزوا على دوري آسيا"، ناهيك عن تهمة أن البطولة موجهة لفريق.

ثم جاءت قرارات لجنة الانضباط للثلاثة "نسخ ولصق"، وكيفت المخالفات على المادة (50-2)، التي تفرض "غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال"، والمادة (10) واختارت "تحذير الثلاثة".

وأضيف "لإيفان توني" فقرة (50-4) التي تقول "إذا تضمن التصريح ـ أيًا كان نوعه ـ إثارة للرأي العام، أو عبارات، أو إشارات منافية للأخلاق الرياضية، يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال"، وقدرت اللجنة المخالفة بـ "90 ألفًا".

والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا اللجنة كيفت العقوبات على هذه الفقرات من المادة (50)، ولم تكيفها على الفقرة (5)، التي تقول:

"بالنسبة إلى المخالفات الجسيمة (كالتجريح والإساءة والاتهام)، يعاقب المخالف بالعقوبات التالية:

إذا كان لاعباً، أو من ضمن الجهاز التدريبي، أو الطبي, يجوز للجنة معاقبته بالإيقاف عن المباريات, لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال"؟.

فهي ـ أي المادة (50-5) ـ المخالفات الجسيمة تحدد المخالفات بدقة، (التجريح) ووجه لمسؤولي المباراة.

(الإساءة) لأحد الفريقين المتصدرين، سيحصل على بطولة لا يستحقها.

وأخيرًا (الاتهام) وجه للاتحاد/الرابطة بالانحياز لفريق، فحين سأل المراسل "إيفان": لمصلحة من ظلم الأهلي؟

أجاب: "نحن نعرف من هو، نعرف من نلاحق".

بقي أن أقول:

سيستمر هذا التباين إلى أن يأتي اتحاد يطبق لائحته على الأقوياء، فلا تشعر أندية بالظلم، لأن اللائحة تطبق على البعض، وتهاب البعض.