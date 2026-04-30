الجمعة.. جدة تستضيف تحدي الكوراش

أعلنت اللجنة السعودية للكوراش تنظيم بطولة منطقة مكة المكرمة التي تنطلق، الجمعة، وتستمر لمدة يومين بالصالة الأولمبية في نادي جدة.

وخصصت اللجنة السعودية للعبة البطولة لجميع الأعمار لفئتي الذكور والإناث.

واختتمت الأسبوع الماضي بطولة منطقة الرياض للكوراش، التي شهدت مشاركة 40 لاعبًا ولاعبة من مختلف الفئات السنية، وأُقيم خلالها أكثر من 60 مواجهة تنافسية.

ونشأت لعبة الكوراش، في أراضي أوزبكستان وكانت تُمارس كوسيلة لتدريب المحاربين على الدفاع عن القبائل والمجتمعات أثناء النزاعات.

وكانت اللعبة الشعبية انتشرت عبر قبائل الترك القديمة وتختلف عن أنواع أخرى مثل المصارعة الحرة بتركيزها على الوقوف دون الاستلقاء، مع ارتداء اللاعبين زيًّا قطنيًّا يُدعى ياختاك مربوطًا بحزام أحمر يُستخدم كأداة للسيطرة.

في القرن العشرين، دُمجت اللعبة مع رياضات مثل السامبو والجودو، لكنها حافظت على طابعها الشعبي، وأعيد تنظيمها في الثمانينيات على يد كوميل يوسوبوف الذي طوَّر قواعد موحدة مستوحاة من الأولمبياد، بما في ذلك فئات الوزن والمدة الزمنية للجولة من دقيقتين إلى أربع دقائق، وأضاف مصطلحات أوزبكية للحركات خلال الإسقاط النظيف على الظهر.

في عام 1992 جرت أول مسابقة كوراش دولية على جائزة رئيس أوزبكستان مع الاحتفاء على شرف القائد «أمير تيمور» في العصور الوسطى، ومنذ ذلك الحين نظمت بالفعل أكثر من 300 مسابقة كوراش دولية حول العالم، إضافة إلى بطولات قارية في إفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا وعموم أمريكا.