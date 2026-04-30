أسطورة «كابوريا» تعود للواجهة.. ومخرجها يرفض

نفى لـ«الرياضية» المخرج خيري بشارة نيته تقديم جزء ثان من فيلم «كابوريا» الذي خلّد به النجم المصري الراحل أحمد زكي ملامح السينما الواقعية عام 1990.

وبيّن بشارة أنه لم يصرح يومًا بنية إحياء العمل السابق، ويستند موقف بشارة إلى فلسفة إخراجية تؤمن بتفرد العمل الفني وتقديمه لمرة واحدة دون تكرار، مشيرًا إلى أن تركيزه الحالي ينصب على مشاريع إبداعية جديدة، وموضحًا أن تصريحاته الخاصة بالفنان «عصام عمر» لتجسيد شخصية «حسن هدهد» التي قدمها الفنان أحمد زكي بالفيلم في حال تنفيذ المشروع «افتراضيًا» جاء بناء على موهبة الشاب وبنيته الجسدية التي تناسب روح العمل، وليس رغبة منه في خوض التجربة إخراجيًا.

وفي سياق متصل، كشفت الفنانة سحر رامي عن أن هناك تحركات فعلية لإنتاج الجزء الثاني بناءً على نص سينمائي صاغه الراحل عصام الشماع بعنوان «كابوريا2» ويستكمله حاليًا نجله أحمد.

وعلى الرغم من تحفظها الشخصي المبدئي على فكرة إعادة إنتاج الكلاسيكيات، إلا أنها أعلنت تعاقد الجهة المنتجة معها لاستخدام الموسيقى التصويرية للجزء الأول التي تملك حقوقها، مؤكدة أن ملامح طاقم العمل لم تكتمل بعد، خاصة مع رحيل أغلب أبطال النسخة الأصلية ولم يتبق منهم سوى هي والفنانة رغدة.

وأعربت سحر عن أمنياتها بأن ينجح نجل الشماع في تقديم عمل يليق بإرث الفيلم الأول الذي حصد جوائز كبرى وبقي محفورًا في ذاكرة الجمهور.