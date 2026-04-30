رأسيات «الدون».. الريال يتصدر.. والنصر يقترب من اليوفي

نجح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، في تسجيل الهدف 125 بالرأس طوال مسيرته الكروية التي انطلقت موسم 2002ـ2003 مع سبورتينج لشبونة.

وأسهم الأسطورة البرتغالية في انتصار ثمين لفريقه نحو طريق لقب دوري روشن السعودي بعد تسجيله الهدف الأول على الأهلي، ضمن الجولة 30، الأربعاء، على ملعب الأول بارك في المباراة التي انتهت 2ـ0.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الفرق التي أحرز معها الدون النسبة الأكبر من الأهداف بالرأس برصيد 70 هدفًا، فيما يأتي مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثاني بعدد 23 رأسية.

وفي إيطاليا أحرز الأسطورة البرتغالية مع يوفنتوس 18، بفارق خمسة أهداف عن النصر الذي يمثله حاليًّا.

وكان صاروخ ماديرا أحرز هدفًا وحيدًا من كرة رأسية مع نادي البدايات، حينما كان يمثل سبورتينج لشبونة خلال مواجهته أمام نادي موريرينسي 7 أكتوبر 2002 ضمن الجولة السادسة.

وسجَّل حينها رونالدو أحد أهداف فريقه سبورتينج لشبونة من ضربة رأسية عند الدقيقة «90+5»، ليخرج فريقه فائزًا بثلاثية نظيفة.