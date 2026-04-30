كومان.. أرقام قياسية مع النصر

حطَّم الفرنسي كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، الأرقام القياسية في مسيرته بعد تألقه برفقة أصفر العاصمة الموسم الجاري.

وسجَّل الدولي الفرنسي أفضل حصيلة تهديفية له في موسم واحد مع أي فريق، بعدما هزَّ شباك الأهلي، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

ورفع اللاعب عدد أهدافه مع النصر، الذي ضمَّهُ الصيف الماضي، إلى 15، بواقع 9 ضمن دوري روشن، و6 في دوري أبطال آسيا 2.

وتخطّى نجم البافاري السابق حصيلته التهديفية الأكبر خلال موسمٍ واحد، التي بلغت 10 أهدافٍ مع مصلحة بايرن ميونيخ الألماني في موسم 2018ـ2019.

ويرتبط النصر مع الجناح، البالغ من العمر 29 عامًا، بعقد ينتهي صيف 2028، بعدما استقطبه من بايرن ميونيخ، حيث قضى عشرة مواسم.