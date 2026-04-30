ماكلارين يحتفل باقتراب السباق رقم 1000

استعرض فريق ماكلارين للسيارات تراثه في بطولة العالم «فورمولا 1» بتنظيم عرض صاخب للمركبات الفائزة بالألقاب، التي قادها ​أبطال سابقون وحاليون في شوارع مدينة ميامي الأمريكية، الأربعاء.

وانضم لاندو نوريس، البطل الحالي، وزميله في الفريق أوسكار بياستري، إلى البطلين السابقين ميكا هاكينن وإيمرسون فيتيبالدي خلال الاحتفال قبل سباق جائزة ميامي الأحد المقبل، وذلك قبيل ما كان من المفترض أن يكون احتفالًا بسباق الجائزة الكبرى رقم 1000 للفريق، لولا الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.

وأدى إلغاء السباقين اللذين كانا من ‌المفترض تنظيمهما ‌خلال أبريل الجاري في ​البحرين ‌والسعودية ⁠​إلى تأجيل هذا الإنجاز، الذي لم يحققه من قبل سوى فريق فيراري.

وسيحتفل ماكلارين بخوض سباقه رقم 1000 في موناكو يونيو المقبل، وهو السباق الذي شهد الظهور الأول للفريق الذي أسسه النيوزيلندي بروس ماكلارين في عام 1966.

وقال نوريس قبل أن يقود سيارة العام الماضي: «كان من المفترض بالطبع ‌أن نحتفل به هنا».

وأضاف البريطاني «من الرائع ​أنني أسهمت ولو بجزء ‌بسيط في ذلك، لكن اليوم هو أيضًا يوم يمكنك ‌فيه رؤية جميع السيارات والتاريخ والسائقين الذين قادوا سيارات ماكلارين في السابق، إنه إنجاز كبير وأنا فخور جدًّا به».