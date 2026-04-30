نخبة اليد تنطلق بـ4 أندية

تنطلق منافسات بطولة «فلاش دايموند» لنخبة كبار كرة اليد، الجمعة، بصالة وزارة الرياضة في الدمام، وتستمر حتى 6 مايو المقبل، حسبما أعلن الاتحاد السعودي للعبة على حسابه في منصة «إكس»، الخميس.

وتشارك في البطولة الأندية الأربعة الأولى في الدوري السعودي الممتاز، وهي: الخليج، والأهلي، والهدى، ومضر، إذ تنطلق منافسات اليوم الأول بمباراتين ضمن الدور التمهيدي، حيث يلتقي مضر مع الأهلي عند الـ 05:00 مساء، فيما تجمع المواجهة الثانية الهدى والخليج عند الـ 07:00.

وبحسب نظام البطولة، تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني إلى النهائي، بينما يلتقي الفريقان صاحبا المراكز الثالث والرابع لتحديد من سيكون في المركز الثالث.

الجدير بالذكر أن فريق النور يتصدر قائمة الأبطال بتحقيقه اللقب تسع مرات، يليه مضر بستة ألقاب، والأهلي بخمسة، فيما حقق الخليج البطولة مرتين، ونال الوحدة اللقب مرة واحدة.