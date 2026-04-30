«NBA».. روكتس يتمسك بآمال التقدم في الإقصائية

تمسك فريق هيوستن روكتس بآماله في التقدم بالأدوار الإقصائية من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA»، بفوزه 99ـ93 على مضيفه ​لوس أنجليس ليكرز، الليلة الماضية، ليتجنب الإقصاء من سلسلة الدور الأول في القسم الغربي للمباراة الثانية على التوالي.

وسجل جاباري سميث جونيور 22 نقطة، وأضاف تاري إيسون 18 نقطة، ليقودا روكتس لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي، لتصبح نتيجة السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل من سبع مباريات ‌3ـ2. ولم يسبق لأي ‌فريق في دوري كرة ​السلة ‌الأمريكي ⁠للمحترفين ​أن عاد ⁠من تأخره 3ـ0 ليفوز بسلسلة في الأدوار الإقصائية.

وجاء الانتصاران المتتاليان لروكتس في غياب نجمه كيفن دورانت بسبب إصابة بالكاحل، إذ شارك فقط في المباراة الثانية من السلسلة.

وسجل ليبرون جيمس 25 نقطة لليكرز، الذي يغيب نجمه لوكا دونتشيتش المصاب ⁠في عضلات الفخذ الخلفية.

وسيحصل ليكرز على ‌فرصة ثالثة لحسم السلسلة ‌يوم السبت في هيوستن.

وفي مباراة أخرى، ​سجل كيد كانينجهام ‌أعلى رصيد في مسيرته بالأدوار الإقصائية، بعدما أحرز ‌45 نقطة، ليبقي فريقه ديترويت بيستونز على آماله في التقدم، بعد فوزه 116ـ109 على ضيفه أورلاندو ماجيك، في المباراة الخامسة من سلسلة الدور الأول بالقسم الشرقي.

وأضاف ‌توبياس هاريس 23 نقطة، وقدم لزملائه ثماني تمريرات حاسمة، ليساعد بيستونز الذي ⁠يتأخر 3ـ2 ⁠في سلسلة الأفضل من سبع مباريات على الفوز.

ورد باولو بانشيرو، لاعب ماجيك، بتسجيل 45 نقطة، وهو أيضًا أفضل رقم في مسيرته بالأدوار الإقصائية، واستحوذ على تسع كرات مرتدة، وقدم سبع تمريرات حاسمة.

وسجل دينيس شرودر 11 نقطة في الربع الرابع، وأنهى جيمس هاردن اللقاء بتسجيل 23 نقطة، ليقودا كليفلاند كافاليرز للفوز 125ـ120 على ضيفه تورونتو رابتورز، والتقدم 3ـ2 في سلسلة الدور الأول بالقسم الشرقي.

وحقق ​كافاليرز، الذي تأخر ​بفارق 12 نقطة في أكثر من مناسبة، الفوز في مبارياته الثلاث على أرضه حتى الآن.