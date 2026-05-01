بالكلاسيكو.. النصر وبينتو يخطفان صداراتين

سجَّل فريق النصر الأول لكرة القدم مجموعةً من المكاسب على مستوى الإحصائيات، بفوزه الأربعاء 2-0 على الأهلي، تُضاف إلى تعزيزه صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل 4 جولات من نهاية صراع المنافسة.

وعمَّق المتصدر تفوُّقه على باقي الفرق في الإحصائيات الهجومية، مع وصول عدد أهدافه المسجّلة إلى 81. في الوقت ذاته، وضعته نتيجة الكلاسيكو، قمّة الجولة الـ 30، في صدارة الأرقام الدفاعية، من ناحيتَي عدد الأهداف المُستقبلة ومرَّات حفاظ حراس المرمى على نظافة الشباك.

وقبل الجولة، كان الفريق الأهلاوي متصدرًا لقائمة أقل الفرق استقبالاً للأهداف، بواقع 20 هدفاً تلقّاها في 28 مباراة، أمام النصر الذي اهتزت شباكه 21 مرة في 29 مباراة. لكن الصورة تغيّرت بعدما حافظ «الأصفر» على نظافة شباكه في القمة وأحرز هدفين، فخطف صدارة هذه القائمة وترك المركز الثاني لضيفه في ملعب «الأول بارك».

وفي إحصائية أخرى، انفرد البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس مرمى النصر، بزعامة قائمة أكثر حراس موسم الدوري حفاظًا على نظافة الشباك، متجاوزًا السنغالي إدوارد ميندي، حارس الأهلي، بواقع 13 «كلين شيت» للأول مقابل 12 للثاني.

وكان بينتو كان خارج حسابات التشكيلة النصراوية الأساسية لفترة طويلة من الموسم، وأخذ مقعده فيها منتصف يناير الماضي عبر مباراة الشباب ضمن الجولة الـ 16.

يعني ذلك تحقيقه 13 «كلين شيت» في 17 مشاركة فقط، فيما لعِب ميندي 22 جولة.

وتحسّنت أرقام النصر دفاعيًا خلال جولات النصف الثاني من الموسم، إذ استقبلت شباكه 3 أهداف فقط بعد الجولة 17، فيما حافظ بينتو على نظافة شباكه 12 مرة في آخر 14 مباراة.