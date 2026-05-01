الأهلي وصناعة الهيبة

في كرة القدم، لا تُقاس قيمة البطولات بلحظة التتويج، بل بما يليها. وهذا ما يواجهه اليوم الفريق الأهلاوي بعد إنجازه الآسيوي الكبير، حين دخل مواجهته أمام النصر بعقلية مشحونة، أقرب إلى الدفاع عن الهيبة منها إلى لعب مباراة كرة قدم.

من المفترض أن يمنح اللقب القاري الفريق هدوءًا وثقة، لكنه ـ في حالة الأهلي ـ بدا وكأنه حمّل اللاعبين ضغطًا مضاعفًا لإثبات الجدارة في كل دقيقة. هذا التحول من «بطل» إلى «مطالب دائم بالإثبات» خلق توترًا واضحًا داخل الملعب، انعكس في الاحتجاجات، والاندفاع، وفقدان التركيز في لحظات حاسمة.

المشكلة لا تقف عند حدود المشاعر، بل تمتد إلى الإدارة والانضباط. حين تعجز إدارة نادٍ عن ضبط سلوك لاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم التوجيهات المباشرة، فذلك يكشف خللًا في هيبة القرار، وليس مجرد تجاوز فردي. كرة القدم الحديثة لا تفصل بين ما يحدث داخل الملعب وخارجه، والسوشال ميديا أصبحت جزءًا من إعداد المباراة، سلبًا أو إيجابًا.

ما حدث أمام النصر لم يكن مجرد مباراة مشحونة، بل اختبار حقيقي لشخصية فريق بطل. الفرق الكبيرة لا تُستفز بسهولة، ولا تنجر إلى معارك جانبية تستنزف تركيزها. بل تدير المباريات ببرود، وتفرض إيقاعها بثقة، لا بانفعال.

الأهلي اليوم أمام مفترق طريق: إما أن يتعلم كيف يعيش بثقل البطولات، أو أن يتحول لقصة نجاح قصيرة الأمد. الحفاظ على القمة يتطلب انضباطًا أعلى من الوصول إليها، وهي معادلة لم يُتقنها بعد.

الهيبة لا تُحمى بالصوت العالي، بل بالهدوء، الذي يُربك الجميع.