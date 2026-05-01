نيشيكوري يعتزل التنس

أعلن الياباني كي نيشيكوري، لاعب التنس، الجمعة، اعتزاله كرة المضرب مع نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد مسيرة عانى خلالها من كثرة الإصابات.

وأوضح نيشيكوري في تصريحات بثّها عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، أنه سيضطر، على مضض، إلى إنهاء مسيرته في نهاية موسم 2026، قائلًا :«بصراحة، ما زلت أتمنى أن أواصل مسيرتي لاعبًا، ومع ذلك، عندما أنظر إلى كل ما مضى حتى الآن، يمكنني أن أقول بفخر إنني بذلت كل ما في وسعي».

وأصبح نيشيكوري صاحب الـ 36 عامًا، اللاعب الأول الياباني الذي يبلغ نهائي بطولة كبرى «جراند سلام» في فلاشينج ميدوز 2014، عندما خسر أمام الكرواتي مارين سيليتش، إضافة إلى اعتباره الياباني الأول الذي يشق طريقه بين المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي، إذ بلغ المرتبة الرابعة، وفاز بـ 12 لقبًا في جولة المحترفين خلال مسيرته.

وتُوّج نيشيكوري بالميدالية البرونزية في منافسات الفردي لدورة الألعاب الأولمبية في ريو 2016.

وعانى اللاعب الياباني من الإصابات لأعوام طويلة.

وبدأ نيشيكوري مسيرته الاحترافية عام 2007، قبل أن يتوّج بباكورة ألقابه بعد عام في ديلراي بيتش، مقدمًا أفضل مواسمه 2014، بعد تتويجه بأربعة ألقاب، كما بلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وتغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف النهائي.