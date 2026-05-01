قبل ميامي.. بوتاس صراع نفسي ونوبات دوار

كشف فالتيري بوتاس، سائق فريق كاديلاك المشارك في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، أن ضغوط هذه الرياضة تسببت له في معاناة مبكرة من اضطرابات الأكل، وكادت تقوده إلى الاكتئاب عندما وجد نفسه في دور المساند للويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، خلال فترته مع مرسيدس.

ويستمتع الفنلندي صاحب الـ36 عامًا، ببداية جديدة مع كاديلاك المنضم إليه حديثًا، ويستعد للمشاركة في سباقه رقم 250 في مسيرته في فورمولا 1 في ميامي الأحد المقبل.

وفي مقال طويل بعنوان «ولد مجنون» بُثّ على منصة «ذا بلايرز تريبيون» الجمعة، ‌تحدث فيها الفائز بـ10 سباقات، عن صراعاته النفسية السابقة والتحديات ​التي ‌تغلب ⁠عليها.

وبعد موسمه ​الأول ⁠في 2013، عاد بوتاس ليجد فريق وليامز يتوقع أن تكون السيارة زائدة الوزن، واقترحوا عليه خسارة خمسة كيلوجرامات لتعويض ذلك.

وقال بوتاس :«عندما تقول لي خمسة كيلوجرامات في شهرين، يفكر عقلي تلقائيًا خمسة؟ لماذا ليس 10؟ يمكننا جعل السيارة أسرع، لذا بدأت في تناول البروكلي المطهو على البخار وقليل من القرنبيط أيضًا في كل وجبة تقريبًا».

وأشار بوتاس إلى أنه كان يعاني من نوبات دوار ‌عندما يكون وسط حشد من الناس، وخفقان في القلب ​أثناء التمرين، لكنه ظل في ‌حالة إنكار حتى طلب في النهاية مساعدة اختصاصي نفسي رياضي واعترف بأنه ‌مريض، مضيفًا :«أخفيت كل شيء عن فريقي وحتى عن زملائي، وأيضًا عائلتي لم تكن تعلم، في حارة الصيانة، لا يمكنك إظهار أيّ ضعف. لم يكن أحد يعلم بما يجري سوى مدربي وطبيبي، استغرق الأمر مني ما يقرب من عامين حتى أشعر بأنني عدت إلى طبيعتي، الأمر ‌مضحك لأنك إذا شاهدت سباقاتي فقط، فربما لن تدرك أن هناك مشكلة ما».

وبصفته زميل هاميلتون في فريق مرسيدس منذ 2017، ⁠بعد تتويج نيكو روزبرج باللقب واعتزاله، بيّن بوتاس أنه عانى نفسيًا عندما طُلب منه إفساح الطريق للبريطاني ووصف بأنه مجرد مساعد ليس إلا، متابعًا :«حتى يومنا هذا، لا تزال مشاعري متضاربة تجاه هذا الأمر. لا أعرف كيف أرد عندما يسألني الناس عنه، لأن لويس سائق رائع وصديقي، ليس لدي أي ضغينة شخصية تجاه مرسيدس أو الرئيس توتو فولف أو أي شخص آخر. لكن الموقف برمته كاد يجعلني أبتعد عن هذه الرياضة، أعتقد أنه من ​المهم التأكيد على أننا جميعًا ​بشر. لا أحد مثالي. كل شخص يواجه صعوبات أو يمر بمشاكل. ومن ثم، نأمل أن يتعلم المرء من أخطاء الآخرين بدلًا من ارتكابها بنفسه».

وعن هواياته الرياضية الأخرى، أبان بوتاس أنه يُحب ركوب الدراجات، ولديه بعض الاستثمارات خارج فورمولا 1.