«من الفكرة إلى الخشبة».. 6 ورش و123 متدربا

سجّلت الورش التدريبية المخصصة للأطفال واليافعين، ضمن برنامج «من الفكرة إلى الخشبة» في نسخته الرابعة، مُشاركة 123 متدربًا ومتدربة، خلال ست ورش، بتنظيم هيئة المسرح والفنون الأدائية في الرياض العاصمة السعودية.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية «واس»، تهدف فكرة البرنامج المختتم مساء الخميس، إلى تنمية مهارات المشاركين في مجالات المسرح والفنون الأدائية.

وشهد الحفل الختامي للبرنامج تقديم مجموعة من العروض المسرحية والأدائية، التي عكست مستوى المهارات، التي اكتسبها المشاركون خلال فترة التدريب، في تجربة تطبيقية جسّدت انتقالهم من مرحلة التعلم إلى الوقوف على خشبة المسرح بثقة واحترافية.

وتضمنت ورش الأطفال واليافعين ست ورش تدريبية بمشاركة 123 متدربًا، ركزت على تطوير مهارات الأداء والتعبير، وتنمية الخيال الإبداعي، وتعزيز الثقة بالنفس، إلى جانب التدريب على العمل الجماعي، وبناء المشاهد المسرحية، من خلال برامج تطبيقية أشرف عليها مختصون في الفنون الأدائية.

وتأتي هذه الورش ضمن جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية لدعم اكتشاف وتنمية المواهب في سن مبكرة، وتوفير بيئة تدريبية محفزة تسهم في إعداد جيل متمكن في مجالات الفنون الأدائية، بما يعزز استدامة الحراك المسرحي في السعودية، ويدعم مستهدفات تطوير القطاع الثقافي.

يُذكر أن برنامج «من الفكرة إلى الخشبة» يضم 30 ورشة تدريبية متخصصة تغطي مجالات الأداء، والكتابة، والإخراج، والتصميم المسرحي، والإدارة الفنية، بما يتيح للمشاركين اكتساب خبرات عملية ومعرفية في صناعة العرض المسرحي، ويسهم في دعم جودة الإنتاج الفني، وبناء كوادر وطنية مؤهلة تُسهم في تطوير المشهد المسرحي، وتعزيز استدامة قطاع الفنون الأدائية في السعودية.