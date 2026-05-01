صراع الكلاسيكو ينتقل إلى ملعب «المحاورة»

تحوّلت أصداء الكلاسيكو من الملاعب الخضراء إلى «ملاعب المحاورة»، بعد خسارة فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام نظيره النصر 0ـ2، الأربعاء 29 أبريل، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، في مواجهةٍ عززت تفوق الأصفر، وأشعلت تفاعل الجماهير خارج المستطيل الأخضر.

وامتد التفاعل إلى ساحة المحاورة، بعد أن جمعت إحدى المحاورات الشاعر فلاح بن قرقاح، الذي افتتح الأبيات مستهلًا المحاورة بأسلوبه، قبل أن يرد عليه الشاعر فالح الغنامي، المعروف بميوله النصراوية، في سياقٍ تنافسي عكس أصداء المواجهة داخل الملعب.

وجاء في أبيات فلاح بن قرقاح، التي دشن بها الأجواء الساخنة:

المخادع لو يخادع مصير المخادع

يبتلش باللي يسوّون فيه الجلادع

..... ما تنفع غير بعض .....

وكان الرد سريعًا من فالح الغنامي بأبيات أنشدها قال فيها:

كل عسرٍ هوين في سبيل المطالب

يابن ريفه بعد ذكرتنا بـ ......

دايم الأهلي مغلوب والنصر غالب

وفي محاورةٍ أخرى، ظهر الشاعر تركي الميزاني الملقب بتركي 2000، المعروف كذلك بميوله النصراوية، وقدم أبياته التي لاقت تداولًا واسعًا، إذ قال:

كلٍ على حشمته وأعطِيه مقداره

وانت لو إنك تقدّم تاره.. وتاخره..

أنا ما سولف معك من غير نظاره

ليا حضرنا تنام الأرض مبسوطه

من جانبه قال الشاعر فواز السعيدي، الذي ينتمي إلى الجماهير الأهلاوية:

من فضلكم يالجماهير الرياضية

اللي تبون البطولات الحقيقية

الأهلي مشرف شعب السعودية

وتصدّرت المقاطع المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي المشهد، في صورةٍ جسّدت انتقال التنافس من أرضية الملعب إلى ميادين المحاورة، في وقتٍ تتجه فيه الأنظار إلى ما تبقى من جولات الدوري