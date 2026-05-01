ريناد: اليوجا قادتني إلى ذهب الملاكمة

لم يمنعها الشغف من ممارسة رياضة اليوجا لاعبة ومدربة ، من أن تتوج بلقب بطولة السعودية في لعبة الملاكمة بعد مشاركتها في العديد من البطولات التي اختتمتها منذ أيام قليلة باقتناص اللقب.

ريناد جمال خالد، لاعبة الوحدة في رياضة الملاكمة، نجحت في التتويج ببطولة «حزام السعودية فئة النخبة» السيدات في وزن 70 كيلو جرامًا، التي نظمت للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد السعودي للملاكمة بالعاصمة الرياض.

وخلال حديثها لـ«الرياضية» كشفت نجمة الوحدة عن أسباب تتويجها باللقب، وكيفية الاستعداد للبطولة، وكيف بدأت الاهتمام باللعبة، وأصعب المباريات التي واجهتها في البطولة، وتأثير اللقب على الرياضة النسائية في السعودية.

01



كيف بدأت التعرف على لعبة الملاكمة؟

البداية كانت عام 2019 من خلال نادي «فلاك بوكسن » في جدة تحت قيادة المدربة هالة الحمراني، والنرويجية جريتا، ثم بدأت تدريجيًا في المشاركة في أكثر من بطولة حتى استطعت اللعب في بطولة السعودية للكيك بوكس، ووصلت للدور نصف النهائي في أولى مشاركاتي، ثم في بطولة وايت كولر بالبحرين، وحصلت على الميدالية الفضية قبل التوقف.

02



لماذا توقفت عن ممارسة اللعبة؟

بسبب أزمة كورونا، ابتعدت نحو أربعة أعوام عن الحلبة، إلى أن أعادني المدرب جواد الحيمر إلى التدريبات مرة أخرى عام 2023، وعدت بقوة خلال نادي «أفاتار» في جدة، ثم تعددت المشاركات من جديد.

03



ماذا عن مشاركاتك الرسمية؟

شاركت في بطولات عديدة، لكن أبرزها بطولة السيدات المفتوحة للملاكمة في الرياض 2024، ثم دورة الألعاب السعودية 2024 في الرياض، ثم بطولة المنطقة الغربية 2026 في جدة، وأخيرًا بطولة حزام المملكة للنخبة، التي توجت بها، وحصلت على الحزام الذهبي واللقب.

04



كيف تقيمين مشوارك في البطولة؟

لعبت ثلاث مباريات فزت فيها جميعًا على لجين أشرف، لاعبة النادي الأهلي، في الدور التمهيدي، ثم فزت على ريحان ريما، بطلة المنتخب المغربي، وبطلة دورة الألعاب الإسلامية، لاعبة نادي «كيك أوف»، في الدور نصف النهائي، ثم فزت على البطلة المصرية ندى الشناوي، لاعبة نادي «سكيل كورت»، في المباراة النهائية.

05



ما العوامل التي ساعدتك على التتويج باللقب؟

دعم والدتي الدائم لي في التدريبات والمنافسات والبطولات، فلم تتركني في أي بطولة شاركت فيها، فهي بمثابة العمود الفقري لي، وكذلك الوالد بتشجيعه المستمر، وتلبية جميع احتياجاتي، وتوفير البيئة المناسبة، والمدربون المحترفون للتدريب والتجهيز مع مدربي جواد الحيمر، ثم ممارستي لأم الألعاب رياضة «اليوجا»، التي جهزتني تمامًا لكي أصبح بطلة.

06



ما علاقتك برياضة اليوجا؟

بحكم إن والدتي ممارسة للرياضة سابقًا فقد تأثرت كثيرًا بها في بداياتي، ومارستها بكل تفاصيلها، حتى أصبحت مدربة، ثم لاعبة ثم مدربة المنتخب السعودي، ومثلت الوطن في بطولة آسيا لليوجا بالفجيرة 2025، واهتمامي باليوجا لا ينقطع، خاصة بعد أن فاز العرض البحثي الذي قدمته إلى جامعة الملك عبد العزيز بالمركز الأول، وكان بعنوان «علاقة اليوجا بالغدد الهرمونية».

07



ماذا يمثل لك حصولك على البطولة؟

أشعر بالفخر لاعبة سعودية تسعى دائمًا إلى رفع علم بلادها في المحافل الدولية، لأثبت أن الرياضة النسائية تسير بخطى ثابتة نحو الطريق الصحيح بفضل الاهتمام الكبير والدعم الوفير، الذي تمنحه الدولة للرياضة النسائية بمختلف ألعابها، وهو اهتمام إيجابي سأستثمره لتحقيق حلمي، وأشارك في بطولة العالم للملاكمة.

08



إلى من تهدين اللقب؟

إلى كل من دعمني من الأسرة والمدربين واللاعبات، فاللقب لا يخصني وحدي، بل كل من أسهم في صعودي إلى منصة التتويج، وأخص مدربيّ جواد الحيمر، المؤسس الحقيقي للعبة، وحلمي الصيفي، مدرب نادي الوحدة، الذي استفدت منه كثيرًا خلال مشواري الأخير.