عزوف الأندية يربك بطولات التايكوندو.. كشكش: خرجت بسبب ظروفي الخاصة

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة عن أن بطولة الاتحاد السعودي للتايكوندو، التي اختُتمت أخيرًا في تبوك، شهدت مشاركة 45 ناديًا فقط، في رقمٍ أقل من المعلن.

ووفقًا للمصادر ذاتها، شهدت البطولة عزوف عددٍ من اللاعبين المنتمين للأندية، بعد شطب عددٍ كبير منهم دون المشاركة في المنافسات.

وأوضحت المصادر أن محمد كشكش، الرئيس التنفيذي للاتحاد، تقدّم باستقالته من منصبه قبل شهر، إلى جانب مساعده هنوف العقيل، قبل أسبوعين في تطورٍ لافت داخل أروقة الاتحاد.

وأمام ذلك، أوضح محمد كشكش، الرئيس التنفيذي السابق للاتحاد السعودي للتايكوندو، في تصريح خاص لـ«الرياضية»، أنه قرر مغادرة منصبه بسبب ظروف خاصة، مشيرًا إلى أن قراره جاء بعد مرحلة عمل شهدت تطورًا ملحوظًا في أداء الاتحاد.

وأضاف كشكش: «خرجت بعدما نجحنا في وضع تصنيف الاتحاد في المركز الأول عربيًا و22 عالميًا، وهو تصنيف لم يسبق للعبة الوصول إليه».

وتابع: «كما عملنا على معالجة الالتزامات المالية، حيث كانت هناك ديون مسجلة على الاتحاد منذ أعوام 2023 و2024 و2025، وتم وضع خطة متكاملة قبل مغادرتي».

وفي سياق البطولات وتنظيم اللعبة، شهدت بطولة الفرق الجماعية النسائية، التي جرت أخيرًا في مكة المكرمة، مشاركة 4 أندية فقط، وسط عزوف عددٍ كبير من الأندية، التي أبدت امتعاضها من آلية تنظيم البطولات، بحسب المصادر.