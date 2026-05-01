كاريك: عودة كونيا قريبة.. ودي ليخت خارج حساباتي

يأمل مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، في أن يكون المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا جاهزًا للعودة، عندما يستضيف ليفربول الأحد، في واحدة من أشرس تحديات اللعبة، مع سعي الاثنين للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج يونايتد، ثالث جدول الترتيب، إلى نقطتين لضمان إنهاء الموسم ضمن أول خمسة مراكز، للعودة إلى دوري الأبطال، بينما يسعى ليفربول، الرابع، إلى تعزيز مكانه في ظل السباق المحموم للتأهل إلى أيضًا.

وقال كاريك، في تصريحات صحافية الجمعة، إن كونيا عاد إلى التدريبات الخفيفة بعد انتكاس عملية تعافيه أخيرًا. وأضاف: «نحن في حالة جيدة حقًا. أجرى ماتيوس بعض التدريبات، ونحن متفائلون. أما بالنسبة للوك شو، فلسنا متأكدين من جاهزيته، لكننا متفائلون. ماتيس دي ليخت لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت، ولن يشارك في المباراة وبخلاف ذلك، نحن في وضع جيد».

وتمثل عودة كونيا المحتملة، بعد غيابه عن الفوز 2-1 على برنتفورد الإثنين بسبب إصابة في عضلات الفخذ، دفعة قوية في الوقت المناسب ليونايتد، قبل مباراة قال كاريك إنها تحتفظ بحدتها بغض النظر عن مركز الفريقين في الترتيب.

وتابع: «لطالما كانت من مبارياتي المفضلة، إنها بلا شك مميزة، بسبب التاريخ والتقلبات التي شهدتها في الماضي، والإثارة والمشاعر، كل هذه الأشياء تجعلها كذلك».

وتقدم يونايتد بثبات منذ أن حل كاريك محل البرتغالي روبن أموريم في منتصف الموسم، مما وضع الفريق في موقع يؤهله لإنهاء الموسم متفوقًا على حامل اللقب ليفربول وحسم مشاركته في دوري الأبطال قبل نهاية الموسم.

وقال كاريك: «هذا يظهر تحسن الفريق، نحن نصبح أقوى. وندخل هذه المباراة في وضع جيد للغاية بعد النتائج الجيدة التي حققناها ونحاول تحقيق ما نريد».

وقبل انطلاق الجولة الـ 35 للدوري يملك يونايتد 61 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن المتصدر أرسنال، بينما لدى ليفربول 58، ويتساوى مع أستون فيلا الخامس.