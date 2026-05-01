فليك يقود برشلونة حتى 2029

يستعد الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، لتمديد عقده مع ناديه، الذي ينتهي الموسم المقبل.

وبحسب شبكة «سكاي سبورتس» فثمة اتفاق بين الطرفين على تمديد التعاقد لموسم إضافي، مع خيار التجديد لعام آخر، ما يجعل العقد الجديد قد ينتهي في يونيو 2029.

وتولى فليك، المدرب السابق لبايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، المهمة خلفًا لتشافي هيرنانديز في صيف 2024، في طريقه لتحقيق لقب الدوري للموسم الثاني تواليًا، إذ يتقدم بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد قبل خمس جولات على نهاية المسابقة.

وحسابيًا يمكن لبرشلونة حسم الأمور رسميًا إذا فاز على مضيفه أوساسونا، السبت، وتعثّر الريال أمام إسبانيول في اليوم التالي، إذ يصعب حينها تعويض الفارق بين الفريقين.

وفي موسمه الأول، حقق برشلونة مع فليك الثلاثية المحلية، فيما يبدو في طريقه إلى الثنائية بعد التتويج بالسوبر على حساب الريال، فيما فشل في الحفاظ على لقب الكأس بعد أقصائه من نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد.

أوروبيًا، لم تكن الأمور في أحسن أحوالها، إذ أقصي من نصف نهائي الموسم الماضي أمام إنتر ميلان، فيما تسبب أتلتيكو مدريد مرة أخرى في توقف مسيرته عند مرحلة ربع نهائي الموسم الجاري.