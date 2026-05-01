مكفارلين: مهمة «الأبطال» صعبة

اعترف كالوم مكفارلين، المدرب المؤقت لفريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، بأن «البلوز» يواجه مهمةً شاقةً للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يتخلَّف بفارق عشر نقاطٍ عن المراكز الخمسة الأولى.

وبدأ مكفارلين، الذي عاد إلى تولي منصب المدرب المؤقت للمرة الثانية الشهر الماضي بعد إقالة ليام روسنيور إثر سلسلةٍ من خمس هزائم متتاليةٍ، ولايته بالفوز 1ـ0 على ليدز، ليصعد إلى نهائي كأس الاتحاد حيث يواجه مانشستر سيتي، 16 مايو الجاري.

ويستضيف تشيلسي، الثامن بـ 48 نقطةً، نوتنجهام فورست، الإثنين، وتحدَّث مكفارلين عن المباراة بالقول: إن «الفريق يريد النقاط الثلاث من المواجهة لتعزيز موقفه قبل نهاية الموسم بثلاث جولاتٍ».



وأضاف المدرب في مؤتمرٍ صحافي، الجمعة: «علينا الفوز بمبارياتنا، وعدم التفكير في أي شيءٍ آخر. نحتاج إلى أن يجلب المشجعون طاقةً إيجابيةً، ويدعموا الفريق. هناك الكثير لنلعب من أجله».

وأوضح أن الفوز، مطلع الأسبوع، رفع المعنويات، وتابع: «الأمر صعبٌ دائمًا عندما لا تقدم أداء جيدًا ولا تحقق النتائج المرجوَّة. من المذهل كيف يمكن للفوز أن يُغيِّر شعور وأجواء المجموعة».

وعلى صعيد الإصابات، أشار المدرب إلى أن القائد ريس جيمس، الذي يتعافى من إصابةٍ في أوتار الركبة، والمدافع ليفي كولويل، عادا إلى التدريبات، لكنْ لا يزال هناك بعض الوقت قبل المباراة، وسيتم تقييم حالتهما، التي وصفها بالمبشِّرة.