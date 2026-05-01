«أطلق قدراتك» يبدأ بـ400 لاعب

انطلقت فعاليات الرياضات القتالية ضمن مبادرة «أطلق قدراتك الخارقة» الجمعة، التي تنفذها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية بمدينة جدة، ضمن البرنامج الزمني للمبادرة الهادفة إلى اكتشاف المواهب الرياضية لدى الأطفال والناشئين، بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة.

وشملت الفعاليات رياضات التايكوندو، والمصارعة، والكاراتيه، والجودو، حيث خاض المشاركون تجارب واختبارات رياضية ميدانية بإشراف مدربين وخبراء من الاتحادات الرياضية، بهدف تقييم قدراتهم واكتشاف المواهب في بيئة منظمة ومحفزة، بما يسهم في توجيههم نحو المسارات الرياضية المناسبة.

وأكد عبد العزيز باعشن، الأمين العام والرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أن ما تشهده المبادرة من تفاعل يعكس أهمية هذه النوعية من البرامج في اكتشاف المواهب في مراحل مبكرة.

وتُنظم فعالية الجوجيتسو، السبت، بشكل منفصل في مدينة الرياض، ضمن البرنامج العام للمبادرة، التي تُنفذ عبر سلسلة من الفعاليات في مختلف مناطق السعودية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن سلسلة من الأنشطة الميدانية، التي تشمل 35 فعالية، وتسع رياضات في 14 مدينة حول السعودية، حتى 4 يوليو المقبل، ضمن مبادرة تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين للرياضة، واكتشاف المواهب في مراحل مبكرة، وتمكينهم من الانخراط في مسارات تطوير رياضية منظمة.