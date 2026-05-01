مؤنس يستعرض رياضة الإعاقة بكتاب جديد

أصدر الدكتور مؤنس شجاع كتابه الجديد بعنوان «رياضة تتخطى الإعاقة»، والذي يسلّط الضوء على أهمية تطوير الأندية الرياضية في السعودية لتكون أكثر شمولية وتمكينًا للأشخاص ذوي الإعاقة ، بما ينسجم مع مستهدفات بناء مجتمع صحي ومتوازن يعزز جودة الحياة لرؤية 2030.

وجاءت فكرة الكتاب انطلاقًا من دراسة ميدانية أجراها المؤلف على عدد من أندية الدرجة الممتازة في مدينة الرياض، هدفت إلى قياس دور الأندية الرياضية في التمكين الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة، من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الأنشطة الرياضية، إضافة إلى رصد مستوى التهيئة والخدمات والمرافق المخصصة لهم داخل الأندية.

ويستعرض الكتاب دور الأندية الرياضية في تعزيز الصحة البدنية والنفسية والرفاه المجتمعي، إلى جانب مناقشة أهداف الأندية وآليات عملها والتجهيزات الفنية والمادية المتوافرة فيها ، ويقدّم المؤلف من خلال الكتاب تصورًا علميًا وعمليًا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة الرياضة المناسبة لهم منذ المراحل المبكرة في تلك الأندية الاحترافية ، بما يسهم في تعزيز اندماجهم في المجتمع بصورة أكثر فاعلية.

وصدر الكتاب عن دار تكون العالمية للنشر والتوزيع، وهو متاح عبر المنصة الإلكترونية للدار، كما سيُعرض ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2026.

ويُعد الدكتور مؤنس شجاع من الكفاءات الأكاديمية والبحثية المتخصصة في مجالي التخطيط الاستراتيجي والإدارة الرياضية، حيث سبق أن أصدر عددًا من المؤلفات، من أبرزها كتاب «التخطيط الاستراتيجي لصناعة المستقبل ومواجهة التحديات» 2021، وكتاب «دعني أشجع فريقي بروج رياضية» 2017، الذي تناول ظاهرة التعصب الرياضي، إضافة إلى مشاركاته الفكرية والإعلامية في عدد من الصحف والمجلات السعودية والخليجية.