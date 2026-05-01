بالسنغال.. الأخضر يستعيد ذكرى مونديال 2002

يستحضر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم واحدةً من محطات التحضير المونديالي حين يلاقي نظيره السنغالي تجريبيًّا ضمن برنامجه الإعدادي لكأس العالم 2026، إذ يعيد إلى الذاكرة مواجهةً مماثلةً، سبقت بطولة 2002.

وقبل 24 عامًا، وتحديدًا في 14 مايو 2002، التقى «الأخضر» المنتخب السنغالي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض قبل أيامٍ قليلةٍ من انطلاق نهائيات كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان، ونجح في الفوز عليه 3ـ2.

وسجل أهداف المنتخب السعودي في تلك المباراة سامي الجابر من ركلة جزاءٍ، وإبراهيم سويد، والحسن اليامي، بينما أحرز للسنغال سليمان كامارا، والحاج ضيوف من ركلة جزاءٍ.

وكان يقود المنتخب السعودي آنذاك المدرب ناصر الجوهر، الذي اعتمد على تشكيلٍ ضمَّ محمد الخوجلي، وأحمد خليل، والحسن اليامي، وحسين عبد الغني، وخميس العويران، ورضا تكر، وسامي الجابر، وعبد العزيز الخثران، وعبد الله الواكد، ومحمد شلية، ومحمد نور.

وفنيًّا، جاءت تلك المواجهة بوصفها اختبارًا مهمًّا قبل المونديال، لكن نتائج المنتخب في البطولة لم تعكس التحضير، إذ خرج من دور المجموعات دون نقاطٍ بعد خسارةٍ ثقيلةٍ أمام ألمانيا 0ـ8، ثم أمام الكاميرون 0ـ1، وأخيرًا أمام إيرلندا 0ـ3.