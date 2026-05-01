الاتحاد يستعيد الشهري وينتظر الشنقيطي

دخل صالح الشهري، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، التدريبات الجماعية، الجمعة، بعد تعافيه من إصابة عضلة الساق التي تعرض لها خلال معسكر المنتخب السعودي في مارس الماضي.

وبسبب الإصابة، غاب اللاعب عن خمس مباريات خاضها الفريق في أبريل الماضي، بواقع ثلاث ضمن منافسات دوري روشن السعودي، واثنتين لحساب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتزامنت عودته مع استئناف تدريبات الفريق، بعد راحة يوم واحد تلت الانتصار على التعاون بهدفين نظيفين، الأربعاء الماضي، في الجولة الـ 30 من «روشن».

من جانبه، اكتفى مهند الشنقيطي، الظهير الأيمن، بأداء تمارين انفرادية شملت الجري حول الملعب، تحت إشراف المعد البدني، ضمن برنامج تأهيلي يخضع له بعد إصابته خلال التدريبات الجماعية للفريق السبت الماضي.

وأدّت الإصابة إلى غياب الشنقيطي أمام التعاون، وناب عنه الجناح البرتغالي الشاب روجر فيرنانديز في شغل مركز الظهير الأيمن خلال اللقاء.

وسيؤدي الفريق الجدّاوي تدريبه الرئيس، السبت، تحضيرًا لمواجهة الخلود، الإثنين المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، لحساب الجولة الـ 31 من الدوري.