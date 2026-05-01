ضمك.. تقرير يحسم مشاركة هوساوي والقحطاني

يمتلك سنوسي هوساوي وعبد الله القحطاني، لاعبا فريق ضمك الأول لكرة القدم العائدان من إصابتين، فرصة المشاركة أمام الخليج، السبت، ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، وفقًا لما ذكرته مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ويتلقى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق، تقريرًا من الجهاز الطبي والطاقم اللياقي، قبل المباراة بساعات معدودة، عن مدى جاهزيتهما البدنية، يحدّد إمكانية الاستعانة بهما من عدمِها. بعدها، يعقد المدرّب اجتماعًا فنيًّا مع جميع اللاعبين، يكشف خلاله عن تشكيله الأساسي وأسماء الاحتياطيين.

وعاد هوساوي والقحطاني أخيرًا إلى التدريبات، بعد تجاوز الأول آلامًا في أسفل الظهر، أبعدته عن الجولة الماضية، وتعافي الثاني من كدمة في الركبة غيَّبته عن آخر جولتين.

وأشارت المصادر إلى عدم إكمال هوساوي تدريب الجمعة، الأخير قبل المباراة، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، في إطار الدخول التدريجي إلى التدريبات. وطبقًا للمصادر، أظهر اللاعبان جاهزيتهما، بدنيًا، للانضمام إلى قائمة المباراة المقبلة، فيما يبقى القرار بيد الجهاز الفني بناءً على التحديثات الطبية.

ويخوض ضمك، الـ 15 برصيد 26 نقطة، مواجهةً على أرضه في خميس مشيط أمام الخليج، الـ 11 برصيد 34 نقطة.