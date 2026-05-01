الأهلي يعاقب الزمالك بثلاثية.. ويعزز فرص اللقب

تمسك فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم بأمل الاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز، بعد تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك، متصدر جدول الترتيب، بثلاثية نظيفة، الجمعة، لحساب الجولة الخامسة من مرحلة تحديد البطل.

وفي مباراة سبقت القمة المصرية تغلب بيراميدز على إنبي 3ـ2، ليتساوى مع الزمالك في المركز الأول بـ 50 نقطة، ويعزز أيضًا من فرصه للتتويج بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

وكرَّر الأهلي فوزه على الزمالك للمرة الثانية الموسم الجاري بعدما حسم قمة الدور الأول 2ـ1، رافعًا رصيده قبل جولتين على الختام إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف كل من الزمالك وبيراميدز.

وسجَّل المغربي أشرف بن شرقي «18» و«74» وحسين الشحات «32» ثلاثية الأهلي، في لقاء أهدر خلاله الزمالك ركلة جزاء عبر حسام عبد المجيد «55»، قبل أن يختبر غريمه الأمر ذاته عبر محمود حسن «تريزيجيه» في الدقيقة «60».

ويلتقي الأهلي مع إنبي والزمالك مع سموحة في الجولة السادسة، ثم يلعب الزمالك مع سيراميكا كليوباترا والأهلي مع المصري في الجولة الأخيرة.

وكانت أولى الفرص للزمالك حين مرَّ عدي الدباغ من الجهة اليمنى وسدَّد كرة قوية مرت بجانب المرمى «4»، ثم مرَّر زميله المغربي محمود بنتايك عرضية من الجهة اليسرى لناصر منسي، الموجود وحيدًا داخل منطقة الجزاء، لكنه سدَّد الكرة خارج المرمى «13».

وتقدم الأهلي حين أخفق دفاع الزمالك في إبعاد الكرة لتصل إلى طاهر محمد طاهر، الذي أرسل عرضية متقنة قابلها بن شرقي برأسية رائعة سكنت شباك المهدي سليمان «18».

ومرَّر حسام عبد المجيد كرة أرضية فشل أحمد فتوح في تسلمها لتصل إلى بن شرقي الذي مرَّر لحسين الشحات، فانفرد بمرمى الحارس المهدي سليمان وأرسل كرة ساقطة من فوق رأسه داخل الشباك «32».

مع بداية الشوط الثاني، احتسب الحكم الألماني ماتياس يولنبيك ركلة جزاء للزمالك بعد عرقلة هادي رياض للدباغ داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس مصطفى شوبير تصدى لتسديدة حسام عبد المجيد «55».

وتصدى المهدي سليمان لفرصة هدف ثالث للأهلي عبر تريزيجيه المنفرد بعد تسديدة طاهر المرتدة من الدفاع.

وفي الدقيقة «65»، احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد بعد لمسة يد على محمد شحاتة، لكن تريزيجيه سدَّد في القائم الأيسر.

ومرَّر إمام عاشور كرة بينية أرضية لبن شرقي الذي سدَّدها أرضية خادعة في شباك المهدي سليمان «74»، ثم تصدى شوبير لرأسية سيف الدين الجزيري «86»، لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية.

وعلى الرغم من الخسارة ما زال الزمالك متقدمًا في جدول الترتيب أمام بيراميدز، لكن على أساس قاعدة المواجهات المباشرة، فيما بقي إنبي سادسًا بـ 36.