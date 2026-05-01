النصر.. تمارين استشفائية قبل رحلة الشرقية

اكتفى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، بأداء لاعبيه الأساسيين تمارين استرجاعية الجمعة، في مستهل التحضير لمواجهة القادسية، الأحد، ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي.

واقتصر التدريب النصراوي، بعد يوم إجازةٍ الخميس، على اللاعبين الاحتياطيين والبدلاء، وجمع بين الجانبين البدني والفني، داخل مركز «دار النصر» التدريبي. ولتجنيبهم الإجهاد بين مباراتين تفصلهما 3 أيامٍ فقط، أدى من بدؤوا مباراة الأهلي الأربعاء تمارين استشفائية فقط.

ووفق مصادر «الرياضية»، يخوض الفريق كامِلًا حصةً تدريبيةً عصر السبت، يعقُبُها السفر بالطائرة إلى الدمام.

وأشارت المصادر إلى غياب نواف العقيدي، حارس المرمى، والعراقي حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط، عن تدريب الجمعة، حيث ارتاد الأول العيادة الطبية، في «دار النصر»، لمواصلة تلقي العلاج من إصابته العضلية الأخيرة، في وقتٍ عاد عبد الكريم إلى تدريبات فريق درجة الشباب، الذي يستعد لمواجهة الفتح، الأحد في الرياض، ضمن إياب ربع نهائي دوري جوي للنخبة، تحت 21 عامًا، بعد الخسارة ذهابًا في الأحساء، 1ـ4 الأحد الماضي.

وعزَّز «الأصفر» صدارته ترتيب دوري روشن السعودي، بفوزه 2ـ0 على الأهلي، في قمة الجولة الـ 30، ووصوله إلى النقطة 79، قبل 4 جولات فقط على نهاية المسابقة.