العربي ينعش حظوظ البقاء برباعية الجبيل

أنعش فريق العربي الأول لكرة القدم حظوظه في البقاء بعدما قلب تأخره أمام ضيفه الجبيل إلى انتصار 4ـ3، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب إدارة التعليم في عنيزة، الجمعة، ضمن افتتاح مباريات الجولة الـ32 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ورفع العربي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ 16 «أحد مراكز الهبوط»، بينما بقي الجبيل عند 14 نقطة في المركز الـ 18 «الأخير»، وكان قد تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية مسبقًا، وذلك مع تبقي جولتين على النهاية.

افتتح عمر العودة، لاعب الجبيل، التسجيل لصالح فريقه من ضربة رأسية عند الدقيقة «23»، وضاعف زميله عيسى خليل النتيجة عند الدقيقة «43»، قبل أن يقلص علي المياد النتيجة عند الدقيقة «54+5».

وفي الشوط الثاني أعاد نواف هزازي، لاعب الجبيل، فارق الأهداف إلى هدفين بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة «58». لكن علي المياد عاد بهدف شخصي ثانٍ له ولفريقه العربي عند الدقيقة «62».

وقرب نهاية الوقت الأصلي أدرك الإثيوبي جاتوش بانوم، لاعب العربي، التعادل لفريقه عند الدقيقة «81»، قبل أن يضيف الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه بعد دقيقتين فقط، مانحًا نقاط المباراة لفريقه.