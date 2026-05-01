ناشئات الهلال يتوّجن بلقب «الممتاز»

تُوِّج فريق الهلال تحت 17 عامًا لكرة القدم بلقب الدوري الممتاز في نسخته الأولى بعد تعادله مع العلا 1ـ1 على ملعب كلية العناية الطبية ضمن منافسات الجولة الـ 14.

وكان الهلال حسم اللقب مبكرًا في الجولة الـ 11 بفوزه على شعلة الشرقية.

وخاض الأزرق 12 مباراةً، كسب عشرًا منها، وتعادل في اثنتين، وسجل 54 هدفًا، فيما استقبل هدفين، ليُنهي الدوري برصيد 32 نقطةً.

وحصل الهلال على مكافأةٍ ماليةٍ قدرها 100 ألف ريال لتتويجه بالمركز الأول، فيما نال الاتحاد، الثاني بـ 22 نقطةً، 80 ألفًا، وجاء القادسية ثالثًا بـ 21 نقطةً، وحصد 70 ألف ريال.