«الانضباط» تلاحق 3 لاعبين وتغريدات

بدأت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم دراسةَ الأحداث التي صاحبت، وتلت مباراة النصر والأهلي ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن.

ووفقًا لمصادر خاصة بـ «الرياضية»، تخضع الاشتباكات التي حدثت بعد نهاية المباراة بين لاعبي الفريقين، وتصريحات التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، وزميله الجزائري رياض محرز، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وتغريدات حساب الأصفر العاصمي الرسمي عبر منصة «X» لمراجعة كاملة من قِبل اللجنة لاتخاذ قرارات في حال وجود مخالفات فيها.

وتشمل المراجعة القانونية المقذوفات التي ألقت بها جماهير الفريقين خلال مجريات اللقاء وبعد انتهائه على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية داخل الملعب.

وكانت إدارة النصر تقدَّمت، الخميس، بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط بعد تصريحات ديميرال، مدافع الأهلي، في منطقة «مكس زون» عقب نهاية المواجهة.

أيضًا، تقدَّمت إدارة الأهلي في اليوم ذاته بشكوى رسمية إلى اللجنة على خلفية التغريدات التي نشرها حساب النصر بعد المباراة، إذ رأت أنها تحمل «إيحاءات عنصريةً».

وكان رونالدو، قائد النصر، ظهر في قناة «ثمانية»، الناقل الرسمي لدوري روشن السعودي، بتصريحات، قال فيها: «هناك أنديةٌ لها نفوذ خارج الملعب».

كذلك بثَّت القناة حديثًا خاصًّا بين الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي، والإنجليزي ريو فرديناند، مذيع القناة، اتَّهم فيه محرز بتوفير دعم خاص للنصر لتحقيق بطولة الدوري قبل أن يُحذف التصريح من جميع منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت لجنة الانضباط أعلنت، 27 أبريل الماضي، تغريم الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، والبرازيلي ويندرسون جالينو، الجناح الأيسر، وزميله الإنجليزي إيفان توني، رأس الحربة، وتاوا أنتونيس جوميس، مصور النادي، بمبلغ إجمالي قدره 230 ألف ريال نظير ما بدر منهم بعد مواجهة الفيحاء، 8 من الشهر ذاته، ضمن الجولة الـ 29 من «روشن».

وحذَّرت اللجنة في قراراتها توني وجالينو من إثارة الرأي العام، واللاعب الإنجليزي والمدرب والمصور من الإساءة لمسؤولي المباراة.

وتلقَّى توني الغرامة الأكبر بواقع 90 ألفًا، مقابل 50 ألفًا لجالينو، ومثلها للمصور، و40 ألفًا ليايسله.