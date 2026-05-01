أطباء عالميون يرفضون جراحة جالينو

رفض ثلاثةٌ من كبار الجرَّاحين العالميين خضوع البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح أيسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لعملية جراحية في موضع إصابته بالركبة، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».

وتعرَّض اللاعب إلى إصابة قوية عقب احتكاكه مع مواطنه بينتو، حارس مرمى النصر، عند الدقيقة 62 من مباراة «الكلاسيكو» التي جمعت الفريقين، وانتهت نصراويةً 2ـ0، ليضطر المدرب الألماني ماتياس يايسله إلى استبداله بالمهاجم فراس البريكان بعد حمله بالنقَّالة الطبية إلى خارج الملعب.

أوضحت المصادر ذاتها، أن الأطباء أوصوا جالينو بالعلاج التحفُّظي، وببرنامج علاجي، يمتدُّ من ثمانية إلى عشرة أسابيع، في وقت لا يزال فيه النقاش قائمًا مع الإدارة الطبية في النادي لحسم الخيار النهائي بشأن طريقة العلاج.

وبيَّنت أن خيار التدخُّل الجراحي لا يحظى بتأييد جميع الأطراف المعنية وسط توجُّه لمغادرة اللاعب إلى أوروبا، خلال الأيام المقبلة، لعرض حالته على أحد الأطباء المختصين. وتُوِّج جالينو مع الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، السبت الماضي، بعد الفوز في المباراة النهائية على ماتشيدا الياباني 1ـ0.

وللإصابة، غاب اللاعب عن المشاركة في عشر مباريات مع الفريق الموسم الجاري، ستٌّ منها دوريًّا ضد الهلال، والحزم، والشباب، والنجمة، والرياض، والاتحاد، وثلاثٌ في دوري أبطال آسيا أمام ناساف الأوزبكي، والدحيل القطري، والغرافة ضمن دور المجموعات، وواحدةٌ مع الباطن في كأس الملك.

ولعب الجناح الأيسر 37 مباراةً مع الأهلي الموسم الجاري بواقع 23 في دوري «روشن»، وثماني مواجهاتٍ في النخبة، وثلاث في كأس الملك، واثنتين في كأس السوبر، وواحدة في كأس القارات، وسجل أربعة أهداف، وصنع 11.