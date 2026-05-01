دانة.. انطلقت من المنزل ومبابي أسطورتها

لم تحتج دانة الضحيان، لاعبة فريق الهلال للناشئات لكرة القدم، وقتًا طويلًا لتفرض اسمها، بعدما أنهت الموسم هدافةً للدوري الممتاز برصيد 25 هدفًا.

البداية لم تكن داخل ملاعب منظمة، بل في محيط عائلي بسيط داخل «حوش» منزلها، وتروي لـ«الرياضية» عن تلك المرحلة: «كانت بدايتي بسيطة، حيث كنت ألعب بمفردي ومع أبناء خالتي، وكان لدي شغف كبير بكرة القدم منذ الصغر بدعم كبير من عائلتي».

هذا الدعم جعلها تنظر إلى إنجازها بشكل مختلف، موضحة: «أي إنجاز أحققه لا أراه لي وحدي، بل لعائلتي وكل من دعمني منذ البداية».

ومع اتساع تجربتها، حضرت محطة المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا، التي منحتها بعدًا مختلفًا، وتقول: «تمثيل المنتخب مسؤولية كبيرة، وهو ما يدفعني للعمل بشكل أكبر على تطوير مستواي».

ولا تخفي لاعبة الهلال طموحها المستقبلي، إذ تضع الوصول إلى المنتخب الأول ضمن أهدافها، مبينة: «هدفي المشاركة في البطولات مع المنتخب وتمثيل المنتخب الأول، وأن أكون جزءًا من تطور كرة القدم النسائية في السعودية».

وتبقى أولى مشاركاتها مع المنتخب من أكثر اللحظات رسوخًا في ذاكرتها، إذ تصفها بأنها «لحظة تاريخية» جمعت بين الحماس والتوتر، وأسهمت في دفعها لمواصلة الطريق.

وفي حديثها عن مصادر إلهامها، تشير الضحيان إلى متابعتها عددًا من النجوم، قائلة: «هناك العديد من اللاعبين الذين أتعلم منهم، مثل مبابي من ناحية المهارة والعمل، وأيضًا أليكس مورجان كقدوة في كرة القدم النسائية».

كما ترى أنَّ البطولات الكبرى تمثل دافعًا لها للتطور، موضحة: «تابعت بطولات عديدة، وكان لكأس العالم تأثير كبير عليَّ، لما يعكسه من مستوى عالٍ، ويحفزني على تطوير نفسي والوصول إلى هذا المستوى يومًا ما».