الإثارة مطلوبة لدورينا

لماذا لا يريد البعض أن يشاهد الإثارة في مباريات دورينا؟ لماذا يريد أن نتابع مباريات جامدة ذات طابع رسمي؟ ما حدث في مواجهة الأهلي والنصر هو نموذج نتمنى أن نشاهده كثيرًا في مباريات دورينا.

‏إن الانتشار الذي حققته هذه المباراة بعد الأحداث التي دارت حولها هو نجاح وهو أمر طبيعي في كرة القدم ويجب أن يتحدث اللاعبون بهذه اللغة، لغة التحدي وعدم الرضا بالخسارة، وهذه أمور رائعة في عالم كرة القدم.

‏لا نقبل أن يكون هناك تشكيك، وإذا كان هناك تشكيك في النزاهة أو تشكيك في الحكام يجب على من يشكك أن يواجه التهم وعليه أن يدافع عن نفسه أو يحصل على العقوبة ويجب أن تكون عقوباتنا مشددة، لا تكون عقوبة بسيطة رمزية لا تمثل حقيقة ما قام به هذا المتجاوز، بل إنني أرى أن العقوبة المالية لا تعمل في عالم كرة القدم في الوقت الحالي، فالمفترض أن تكون العقوبة عقوبة رياضية في هذا الجانب لكي تكون رادعة بشكل حقيقي.

‏الإثارة جزء مهم من كرة القدم لأنها تجذب وتعطي المباراة جاذبية أكثر، وهذا أمر متواجد في كل الدوريات الكبرى ونحتاج ذلك، حسابات الأندية الرسمية أيضًا كانت رائعة في استغلال هذه الفرص التجارية ويجب أن تستغل بهذا الشكل، وفي هذا الموسم تحديدًا تحسنت كثيرًا حسابات أنديتنا في استغلال الأحداث واستغلال هذه الفرصة التجارية التي يجب ألا تهدر.

يوم الأربعاء الماضي كان يومًا رائعًا لدوري روشن، يوم كان جاذبًا للجميع داخل المملكة وخارجها.