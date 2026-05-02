الدرعية يلامس روشن بنقاط أبها

حسم فريق الدرعية الأول لكرة القدم قمة مواجهات الجولة الـ 32 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى أمام ضيفه أبها بنتيجة 2ـ0 على ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض، الجمعة.

وسجَّل هدفي الدرعية على مدار شوطي المباراة حسين القحطاني عند الدقيقة «25» والمالي موسى ماريجا عند الدقيقة «74».

ورفع الدرعية رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني، ليقترب خطوة جديدة نحو خطف بطاقة الصعود المباشرة الثانية، بينما بقي أبها في المركز الأول برصيد 77، بعدما حسم الدوري وانتزع بطاقة الصعود الأولى إلى دوري روشن مسبقًا.

ويحتاج الدرعية إلى كسب نقاط مباراتيه المتبقيتين أو ثلاث نقاط من أجل ضمان الصعود، شرط تعثر الفيصلي «الثالث» في مبارياته الثلاث المتبقية.

وردَّ الدرعية دين أبها، الذي فاز عليه 2ـ1 في مواجهة الدور الأول على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ 15، يناير الماضي.

ويحل الدرعية ضيفًا على الأنوار، الجمعة المقبل، فيما يستقبل أبها نظيره العدالة في اليوم ذاته لحساب الجولة المقبلة.