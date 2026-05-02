نخبة اليد.. انتصار الأهلي والخليج

حقق فريقا الأهلي والخليج الانتصار في افتتاح مباريات الجولة الأولى من الدور التمهيدي من بطولة «فلاش دايموند» لنخبة كبار كرة اليد في نسختها الـ24، الجمعة.

وعلى ملعب صالة وزارة الرياضة في الدمام، كسب الأهلي نظيره مضر بنتيجة 34ـ31، ليضع أول نقطتين في رصيده.

وفي المباراة الثانية، نجح الخليج في الفوز على الهدى 25ـ17، ليشارك الأهلي الصدارة مع ختام الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تستكمل منافسات الدور التمهيدي بمباريات الجولة الثانية، حيث يواجه مضر نظيره الهدى في المباراة الأولى الأحد عند الـ 05:00 مساءً، بينما يلتقي الأهلي منافسه الخليج في المباراة الثانية.

وبحسب نظام البطولة، تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائي، بينما يلتقي الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع لتحديد من سيكون في المركز الثالث.

جدير بالذكر أنَّ فريق النور يتصدر قائمة الأبطال بتحقيقه اللقب تسع مرات، يليه مضر بستة ألقاب، والأهلي بخمسة، فيما حقق الخليج البطولة مرتين، ونال الوحدة اللقب مرة واحدة.