«السعودية الإلكترونية» تخطف لقب دوري الجامعات

حققت الجامعة السعودية الإلكترونية المركز الأول في مجال الرياضات الإلكترونية، بعد فوز فريقها ببطولة لعبة «League of Legends» ضمن دوري الجامعات للرياضات الإلكترونية على مستوى جامعات السعودية، تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات الجامعية والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

وجاء تتويج الفريق بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق جامعة الملك عبد العزيز بنتيجة «3ـ2» في لقاء اتسم بالإثارة والتنافس، وعكس المستوى المتقدم للفرق المشاركة.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من طلاب الجامعات، تأهل منهم نحو «60» طالبًا إلى الأدوار النهائية، فيما مثَّل الجامعة فريق من كلية الحوسبة والمعلوماتية ضم: ريان الدوسري، يوسف المحمدي، حمد الرشود، محمد خالد علي، وعبد الله الشيخي.

وهنّأ الدكتور محمد بن مرضي، رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية، الفائزين، مثمنًا هذا الإنجاز الذي يعكس تميّز طلبة الجامعة، مؤكدًا استمرار دعمهم وتمكينهم للمنافسة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أنَّ هذا الإنجاز يجسد ما يتمتع به طلبة الجامعة من كفاءة عالية وقدرة على تحقيق النجاحات في مجالات التقنية الحديثة، ومنها الرياضات الإلكترونية.

ويأتي هذا التتويج ليؤكد الحضور المتنامي للجامعة في المنافسات الجامعية، ويعكس مستوى التميز الذي يحققه طلابها على مستوى السعودية.