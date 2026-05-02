السد يكتسح الشمال بسداسية.. ويبلغ نصف النهائي الـ 45

بلغ فريق السد القطري الأول لكرة القدم نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية بعد أن فاز على الشمال 6ـ4، ليضرب موعدًا مع الدحيل، الذي دكَّ شباك العربي برباعيةٍ نظيفةٍ.

وهذا هو نصف النهائي الـ 45 الذي يبلغه السد من أصل 54، والـ 15 تواليًا، وهذه المرة على حساب الشمال، الذي كان بوَّابة العبور للفوز بلقب الدوري الثالث تواليًا والـ 19 في تاريخه بعد أن تغلَّب عليه 3ـ2، الإثنين، في المرحلة الأخيرة.

وسجل فريق المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني فارقًا مريحًا برباعيةٍ، أحرزها خلال 25 دقيقةً، وبدأها حسن الهيدوس من ركلة جزاءٍ، كسبها بيدرو ميجيل إثر خطأ من الإيراني أوميد إبراهيمي عند الدقيقة 10.

وعزَّز البرازيلي كولاودينيو النتيجة من تمريرة الهيدوس «13، وأضاف الإسباني رافا موخيكا الثالث بمساعدة أكرم عفيف «23»، والرابع بعد دقيقتين فقط مستغلًّا خطأ الحارس بابكر سيك.

وقلَّص الفلسطيني تامر صيام الفارق برأسيةٍ بعد عرضية المصري أكرم توفيق «45+4»، لكنَّ موخيكا عاد ليكمل ثلاثيته «هاتريك» بتسجيل الهدف الخامس للسد بعد أن تابع تسديدة عفيف المرتدة من الحارس «57».

ونجح الشمال خلال نصف الساعة الأخير في تسجيل ثلاثة أهدافٍ عبر الجزائري بغداد بونجاح «60»، والكولومبي جيسون موريو «75»، ومحمد عمر «90»، لكنَّ البديل الهولندي جافيرو ديليرسون حسم الأمور في الوقت بدل الضائع بتسجيله الهدف السادس للسد «90+7».

وفي المباراة الثانية، لم يجد الدحيل كثيرًا من العناء في تجاوز العربي 4ـ0، ليمضي نحو تعويض موسمٍ مخيِّبٍ.

ولم يُمهل فريق المدرب الجزائري جمال بلماضي منافسه سوى ثماني دقائق فقط ليتقدَّم عبر البولندي كريستوف بيونتيك الذي استغل تمريرة سلطان البريك قبل أن يسجل اللاعب نفسه الثاني برأسيةٍ بعد عرضية أدميلسون جونيور «18».

وقدَّم الدولي القطري المعز علي، العائد بعد فترةٍ طويلةٍ بسبب الإصابة، فاصلًا مهاريًّا قبل أن يمرر للفرنسي بنجامان بوريجو الذي سجل الثالث «51»، فيما اختتم البديل تحسين محمد الرباعية بعد مجهودٍ فردي متجاوزًا أكثر من مدافعٍ «89».

وفي المسار الثاني لربع النهائي، حقق الوكرة المفاجأة بعد أن أسقط الريان 3ـ0 ضاربًا موعدًا في نصف النهائي مع الغرافة، حامل اللقب، الذي تجاوز أم صلال، الهابط إلى دوري أندية الدرجة الثانية، بصعوبةٍ 2ـ1.

وفي المباراة الأخرى، عانى الغرافة قبل تجاوز أم صلال، الذي كان السبَّاق إلى التسجيل عبر الغاني ميشيل بايدو مستغلًّا تمريرة الإيفواري جان كواسي عند الدقيقة 8. وعادلَ أحمد الجانحي النتيجة من تمريرة الجزائري ياسين إبراهيمي «18»، وسجل التونسي فرجاني ساسي هدف الفوز بعد عرضية ريان العلي «32».