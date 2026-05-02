مايوركا يعود بنقاط جيرونا

عاد فريق ريال مايوركا الأول لكرة القدم من ملعب جيرونا بثلاث نقاطٍ ثمينةٍ في صراعه على البقاء ضمن الدوري الإسباني بالفوز على منافسه 1ـ0، الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ 34.

ويدين مايوركا بفوزه العاشر الموسم الجاري إلى البرتغالي سامو كوستا الذي سجل هدفه في الدقيقة 43 رافعًا رصيد فريقه إلى 38 نقطةً بالمركز الـ 15 مؤقتًا، بفارق أربع نقاطٍ أمام إشبيلية «الـ 18»، الذي يواجه ريال سوسيداد الإثنين.

وتقدَّم مايوركا، كذلك، بفارق خمس نقاطٍ على ليفانتي «الـ 19»، الذي يلتقي فياريال «الثالث»، السبت.

في المقابل، تراجع جيرونا إلى المركز الـ 16 بـ 38 نقطةً بعد تلقيه الخسارة الـ 14 الموسم الجاري.

ويتصدَّر برشلونة جدول الترتيب برصيد 85 نقطةً، بفارق 11 نقطةً عن ملاحقه ريال مدريد، وقد تشهد هذه الجولة تتويجه باللقب للمرة الـ 29، لكن بشرط فوزه على أوساسونا، السبت، وتعثر الريال أمام إسبانيول، الأحد، بالخسارة، أو التعادل مع بقاء 12 نقطةً فقط متاحةً في آخر أربع مباريات.