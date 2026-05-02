ليدز يبتعد عن الخطر

ابتعد فريق ليدز يونايتد الأول لكرة القدم عن منطقة الخطر بفوزه، الجمعة، 3ـ1 على ضيفه بيرنلي، الهابط إلى المستوى الثاني بصحبة وولفرهامبتون، في افتتاح المرحلة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبفضل هدفٍ مبكرٍ، جاء عبر الألماني أنتون شتاخ في الدقيقة 8، وهدفين في الشوط الثاني، أحرزهما السويسري نواه أوكافور «52»، ودومينيك كالفرت لوين «56» قبل أن يرد بيرنلي بواسطة الفرنسي لوم تشاوونا «71»، رفع ليدز رصيده إلى 43 نقطةً في المركز الـ 14 مؤقتًا، بفارق تسع نقاطٍ عن توتنام الـ 18، الذي يصارع لتجنُّب الهبوط.

ويتخلَّف توتنام بفارق نقطتين عن جاره اللندني وست هام «الـ 17» مع تبقي أربع مبارياتٍ لكلٍّ منهما. وستكون المواجهة الأولى صعبةً جدًّا على فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، إذ يلعب ضد أستون فيلا «الخامس»، الأحد، فيما يواجه «الهامرز» مضيفه برينتفورد، السبت.

ويبدو ليدز في موقعٍ جيدٍ للبقاء في الدوري الممتاز، الذي عاد إليه الموسم الجاري بعد موسمين متتاليين في «تشامبيون شيب»، لكنْ شاءت الصدف أن يتواجه في المرحلة المقبلة مع توتنام بالذات، وفي الأخيرة مع وست هام، وما بينهما برايتون «السادس»، الذي يُمنِّي النفس بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، لاسيما في حال فوز أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي.