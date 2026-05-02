ليتشي يرسل بيزا إلى الدرجة الثانية

تأكَّد هبوط فريق بيزا الأول لكرة القدم إلى الدرجة الثانية بعد خسارته أمام ضيفه ليتشي 1ـ2، الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

وتجمَّد رصيد بيزا عند 18 نقطةً في المركز العشرين والأخير بفارق 14 نقطةً خلف ليتشي الـ 17 بـ 32 نقطةً، أول مراكز النجاة من الهبوط، قبل ثلاث جولاتٍ على نهاية الموسم.

ويتنظر ليتشي نتيجة كريمونيزي، الفريق الذي ينافسه على البقاء، حيث سيواجه لاتسيو، الإثنين، ضمن الجولة ذاتها، وهو يحتل المركز الـ 18 بـ 28 نقطةً، بفارق أربع نقاطٍ عن منافسه.

وتلقَّى بيزا، الذي هبط بعد موسمٍ واحدٍ فقط قضاه في الدرجة الأولى، الهدف الأول في الدقيقة 52 عن طريق لاميك باندا، وعادلَ الفريق النتيجة «56» عبر مهدي ليريس، لكنَّ المهاجم المغربي وليد شديرة عزَّز تقدم ليتشي بإحراز الهدف الثاني «65».