صلاح: سعيد برحيلي عن ليفربول

أكد المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنه مرتاحٌ لقراره بالرحيل عن النادي في نهاية الموسم الجاري، وأن يختتم مسيرته في صفوفه، التي امتدَّت تسعة أعوامٍ، بشروطه الخاصة.

وسيُنهي قائد المنتخب المصري مسيرةً حافلةً بالألقاب بعد أن توصَّل إلى اتفاقٍ مع النادي لإنهاء عقده المربح الذي يمتدُّ عامين، ووقَّعه قبل 12 شهرًا.

ويُعدُّ الموسم الجاري، بلا شكٍّ، الأكثر إحباطًا للاعب خلال تلك الفترة، خاصَّةً بعد خلافه العلني مع الهولندي آرني سلوت، ديسمبر الماضي، عندما اتَّهم المدرب بـ «التخلي عنه» عقب استبعاده من التشكيلة الأساسية مع تراجع نتائج الفريق.

وقال صلاح في مقابلةٍ مع ستيفن جيرارد، قائد ليفربول السابق، على قناة «تي إن تي سبورتس»: «أشعر بأن إكمال الموسم بهذه الطريقة القرار الصائب الآن، وأنا مرتاحٌ للأمر».

وأضاف: «كان موسمًا صعبًا بالنسبة لنا جميعًا، ولا أريد قول المزيد. أنا سعيدٌ بهذا القرار. كل ما يحدث الموسم الجاري يجعلني أقول: لا. حان وقت الرحيل».

ويعني هذا أن صلاح سيحظى بالتكريم الذي يستحقُّه في المباراة الأخيرة للفريق على ملعبه أمام برينتفورد. وعلى الرغم من إصابته الحالية إلا أن المهاجم صرَّح بأنه على الأرجح سيعود قبل تلك المباراة.

واستطرد اللاعب في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: «بصراحةٍ، أشعر بأن لدي الكثير لأقدمه. أنا في حالةٍ بدنيةٍ ممتازةٍ، وقد لعبت عديدًا من المباريات الموسم الجاري».

وعن مستقبله بعيدًا عن «أنفيلد»، أجاب صلاح: «لم أقرِّر بعد ما سأفعله، ولأكون منصفًا، لدي عديدٌ من الخيارات الجيدة».