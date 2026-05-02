إنريكي: مباراة ميونيخ لم تحبطني.. والإصابات لا تقلقنا

أكد الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، عدم شعوره بالإحباط من نتيجة مباراتهم أمام بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

وانتهت المباراة بفوز باريس على ضيفه بنتيجةٍ عريضةٍ بلغت 5ـ4، وسيلتقي الفريقان في مواجهة الإياب على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ، الأربعاء.

ويتصدَّر الفريق جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 69 نقطةً بفارق ست نقاطٍ عن ملاحقه المباشر لانس، والفوز على لوريان، السبت، ضمن الجولة الـ 32 سيعزِّز من فرصه بشكلٍ كبيرٍ للاحتفاظ باللقب.

وقال إنريكي في مؤتمرٍ صحافي، الجمعة، قبل مباراة السبت: «لا يمكنني الشعور بالإحباط. لقد كانت مباراةً فريدةً من نوعها. كانت رائعةً. منذ انضمامي إلى باريس، كان بايرن أصعب منافسٍ واجهناه. مستوى المباراة كان مذهلًا، خاصَّةً من المهاجمين. عندما ترى كيف دافع عثمان ديمبيلي وهاري كين، رأسا الحربة، طوال المباراة، ستشعر بالدهشة. أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتهنئة كلا الفريقين».

وعن إصابة المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن، أجاب: «هو لاعبٌ استثنائي، ويقدم أداءً متميِّزًا باستمرارٍ. لسوء الحظ، لن يكون حاضرًا في ميونيخ، لكننا واثقون من قدرتنا على تحقيق النصر بفضل وفرة اللاعبين في الفريق».

وأضاف المدرب: «أعتقد أن الفريق أظهر قدرته على التعامل مع إصابات اللاعبين الأساسيين، وهذا أمرٌ بالغ الأهمية إذا أردنا الفوز بالألقاب».

وحول مواجهة السبت ضد لوريان، ردَّ إنريكي: «كل مباراةٍ تختلف عن الأخرى، ولكل واحدةٍ تحدياتها الخاصة. علينا أن نحصد النقاط الثلاث كاملةً أمام لوريان. علينا تحليل كل شيءٍ لاختيار أفضل الخيارات».

أمَّا عن التناوب في مركز حراسة المرمى، فقال: «أنا منفتحٌ على التغييرات في عالم كرة القدم، وهذا ما أشعر به تجاه جميع المراكز. علينا الانتظار حتى الغد لمعرفة من سيبدأ المباراة. لا أريد إعطاء لوريان أي معلوماتٍ. هذه ليست قراراتٍ سهلةً».

وعدَّ المدرب عودة الإسباني الدولي فابيان رويز، لاعب الوسط، بمنزلة إضافةٍ مهمةٍ للفريق: «هو أحد أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا، وهو مهمٌّ للغاية بالنسبة لنا. عودته من الإصابة تُعدُّ إضافةً قيِّمةً. لقد شارك في المباريات القليلة الماضية، والسبت ستكون فرصةً أخرى له للحصول على مزيدٍ من وقت اللعب».