أمام الحزم.. الهلال يتسلح بالتاريخ

يدخل فريق الهلال الأول لكرة القدم، مواجهة مضيفه الحزم، السبت، على ملعب نادي الحزم، ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي، مستندًا إلى أفضلية تاريخية واضحة في مواجهاتهما بدوري المحترفين.

والتقى الفريقان 15 مرة في دوري المحترفين، حقق خلالها الهلال 12 انتصارًا، مقابل فوز وحيد للحزم، فيما حضر التعادل في مباراتين، ما يمنح الأزرق تفوقًا كبيرًا قبل مواجهة الرس، علمًا أن انتصار الحزم الوحيد جاء في موسم 2018ـ2019، الموسم الذي تُوّج فيه النصر باللقب، بينما حل الهلال وصيفًا.

وتحمل مواجهات الفريقين نتيجة تاريخية عريضة، حين كسب الهلال نظيره الحزم 9ـ0 موسم 2024ـ2025، في اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، وهي أكبر نتيجة بين الفريقين في دوري المحترفين.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الثاني بـ71 نقطة، خلف النصر المتصدر بـ79 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة للأزرق، إذ خاض النصر 30 مباراة مقابل 29 للهلال، فيما يحتل الحزم المركز التاسع بـ38 نقطة.