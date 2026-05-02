بعد 28 عاما.. لانس يتمسك بحلم الدوري

يتمسك فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم بفرصه في التتويج بلقب الدوري للمرة الثانية والأولى منذ 1998، على الرغم من تراجع حظوظه كثيرًا واتساع الفارق مع باريس سان جيرمان إلى ست نقاط بعد تعادله في مباراته الأخيرة أمام بريست 3ـ3.

ويحتل لانس المركز الثاني بـ 63 نقطة، قبل نهاية الموسم بأربع مباريات، علمًا أنه سيخوض مواجهته المؤجلة أمام باريس سان جيرمان، حامل اللقب، في 13 مايو الجاري.

وعلى الرغم من صعوبة الموقف، لكن حسابيًا ما زالت فرصة لانس قائمة بشرط فوزه بجميع مبارياته المتبقية مع تعثر باريس، ما يعد تحديًا كبيرًا في الأمتار الأخيرة من المسابقة.

ويحل الفريق، الذي يلعب في صفوفه السعودي سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، السبت، ضيفًا على نيس المتواضع، الذي يحتل المركز الـ 15، لحساب الجولة الـ 32 في مباراة لا بد من الفوز بها، ليواصل حلمه باللقب. علمًا أن الفريقين سيصطدمان مرة أخرى في نهائي كأس فرنسا 22 مايو الجاري.

وكان لانس تصدر جدول الترتيب عدة مرات خلال فبراير الماضي، إلا أنه تراجع كثيرًا حتى اتسع الفارق بينه وبين باريس، حامل اللقب، من نقطة واثنتين إلى ست نقاط.

وبحسب التوقعات الإحصائية لشبكة «أوبتا» فإن فرص لانس في الفوز بالدوري على حساب باريس لا تتجاوز 7.6 في المئة، وقد ترتفع النسبة أو تقل بحسب نتائج مباراتي الفريقين المتبقية. لكن لانس قد ضمن بشكل كبير مركز الوصافة، إذ يبتعد أيضًا عن ليون الثالث بفارق ست نقاط.

وبخلاف مباراته المؤجلة أمام باريس، تنتظر لانس مواجهة صعبة في 17 مايو مع ليون ثالث الترتيب بالجولة الأخيرة والساعي للتأهل إلى دوي الأبطال في ظل منافسة شديدة مع ليل الرابع، واللذين يملكان الآن 57 نقطة.

وأما باريس، فيبدو طريقه أسهل، إذ سيصطدم بثلاثة فرق في المنطقة الدافئة، وهي لوريان «9»، وبريست «11»، وباريس إف سي «12»، ولن تشكل صعوبات بالغة أمامه في ظل انعدام الحوافز.

أما على جانب المواجهات المباشرة بين لانس ونيس، فإن الكفة تبدو متكافئة بواقع 35 فوزًا للأول مقابل 36 خسارة، و24 تعادلًا في 98 مباراة بالدوري منذ 1950.

لكن على ملعب نيس فالأمور تبدو صعبة على لانس، الذي خسر 28 مباراة، منها آخر مواجهتين، فيما يعود فوزه الأخير إلى موسم 2006ـ2007 بنتيجة 2ـ1 لحساب الجولة الـ 19.

من جانبه، أوضح بيير ساج، مدرب لانس، أن الفريق سيخوض مباراة، السبت، من أجل ضمان التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وفي مؤتمره الصحافي، الجمعة، وصف ساج المباراة بالاختبار الحقيقي، وقال: «عندما نهاجم بشكل أفضل نقلل من فرص المنافس في الاستحواذ على الكرة، لكن معظم الأهداف التي استقبلناها في الأسابيع الأخيرة جاءت من هجمات مرتدة، وهي ما يعتمد عليه نيس كثيرًا».

وأضاف: «بين الآن ونهائي الكأس في 22 مايو، قد يحدث الكثير لنيس ولنا أيضًا. أول ما يجب فعله هو التأهل لدوري الأبطال، ومن المهم فعل ذلك بأسرع وقت ممكن. نحن الآن في أمس الحاجة إلى أربع نقاط».