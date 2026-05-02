نيوم يبحث عن الانتصار الأول أمام الفتح

يسعى فريق نيوم الأول لكرة القدم إلى تحقيق الانتصار، حينما يحل ضيفًا على نظيره الفتح، السبت، على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء، لحساب الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي.

ولم يسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين إلا في مواجهة الدور الأول، التي لعبت في تبوك على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، وانتهت بانتصار الفتح 1ـ0.

ويدخل الفتح المواجهة بهدف تحسين مركزه في جدول المسابقة بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة، التي أدت إلى تراجع الفريق في سلم الترتيب.

ويحتل الفتح المركز الـ14 برصيد 32 نقطة، حصدها من الانتصار في ثماني مباريات، والتعادل مثلها، وخسارة 13.

في الجانب المقابل، يحتل نيوم المركز الثامن برصيد 40 نقطة، حصدها من الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في سبع، وخسر 12.