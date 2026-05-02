مواجهات الخليج تؤرق ضمك

تؤرق مواجهات فريق الخليج الأول لكرة القدم نظيره ضمك، قبل استضافته، السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، في لقاءٍ يحمل أهمية كبيرة لأصحاب الأرض في صراع البقاء.

وتميل الكفة تاريخيًا لمصلحة الخليج، إذ تواجه الفريقان سبع مرات في الدوري، فاز الخليج في أربع منها، مقابل انتصارين لضمك، وتعادل وحيد، وعلى ملعب ضمك في أبها واصل الخليج تفوقه بتحقيقه انتصارين، مقابل فوز واحد لأصحاب الأرض، ما يعزّز عقدة المواجهات لدى الفريق الجنوبي.

ويدخل ضمك اللقاء في المركز الـ15 برصيد 26 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الرياض، صاحب المركز الـ16، أقرب مراكز الهبوط إلى دوري يلو، مع تبقي أربع جولات فقط، ما يضاعف من أهمية المواجهة، فيما يحتل الخليج المركز الـ11 برصيد 34 نقطة، مع خمس مباريات متبقية له في المسابقة.

ويأمل ضمك في كسر عقدة الخليج، واستثمار عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق فوزٍ قد يكون نقطة تحوّل في مشواره نحو البقاء، فيما يسعى الخليج لمواصلة تفوقه التاريخي، والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر.