السومة أمام الهلاليين.. 13 هدفا و3 أفراح لا تنسى

يتجدد تحدي السوري عمر السومة، مهاجم فريق الحزم الأول لكرة القدم، أمام الهلال عندما يلتقي الفريقان السبت على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي.

ووضع السومة الهلال، ثالث أكثر الفرق استقبالًا لأهدافه، بالتساوي مع الاتحاد والوحدة، خلف الرائد والنصر، في قائمة ضحاياه المفضلة.

ولعب المهاجم الدولي السوري 23 مباراة في مختلف المسابقات أمام الأزرق 22 منها بقميص الأهلي محطته الأبرز وواحدة مع العروبة، بينما لم يكن متاحًا خلال مواجهة الدور الأول من النسخة الجارية دوريًّا.

وخلال هذه المباريات نجح المهاجم السوري في زيارة شباك الأزرق 13 مرة، كما قدَّم تمريرة حاسمة واحدة فقط، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وشهدت مواجهاته أمام الهلال لحظات تاريخية، أبرزها مساهمته بهدفين في لقاء حسم لقب الدوري عام 2016، إلى جانب تسجيله هدفًا بعد دخوله بديلًا في نهائي كأس ولي العهد 2015، الذي انتهى بفوز الأهلي 2ـ1.

كما كان حاضرًا في كأس السوبر 2016، حين أدرك التعادل لفريقه بعد تقدم الهلال بهدف محمد البريك، ليقود المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي، وعلى الرغم من المسيرة الطويلة أمام الأزرق، إلا أنَّ النتائج لم تبتسم له كثيرًا، إذ كسب الهلال 11 وتعادل 6 مقابل 6 فرحات للسومة.