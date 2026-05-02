ماذا تعرف عن أحمد الحنفوش مدرب أخضر 17 في آسيا؟

ولد أحمد الحنفوش المدرب السعودي في 24 نوفمبر 1979، عُرف في مسيرته التدريبية بالتركيز على قطاعات الفئات السنية، وتطوير المواهب الشابة، وبرز أحد الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، وارتبطت بداياته وتطوره المهني بشكل وثيق بنادي الاتفاق.

وكانت انطلاقة الحنفوش من خلال تدريب فرق الناشئين والشباب في نادي الاتفاق 2021، سجل مسيرة جيدة مدربًا مؤهلًا يسعى إلى التطوير، الأمر الذي أهله إلى تولي الإدارة الفنية للفئات السنية متدرجًا في المناصب داخل النادي الشرقي حتى عُين مديرًا فنيًا للقطاع في يوليو 2023، للإشراف على القاعدة التدريبية في النادي.

ونظرًا لكفاءته، نال ثقة مجلس الإدارة، وعُين مدربًا مؤقتًا للفريق الأول في مارس 2022 في مرحلة حرجة من الدوري السعودي للمحترفين، بعد إقالة المدرب الصربي فلادان ميلويفتيش لسوء النتائج، ووقتها تمكن المدرب الشاب من إعادة التوازن إلى الاتفاق بالانتصار على الأهلي بهدف دون رد، في إطار الجولة الـ 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتفاق حتى موسم 2023ـ2024 بوابة المدرب نحو المنتخبات الوطنية، وهو الحاصل على رخصة التدريب الآسيوية المحترفة «Pro License»، وانتقل إلى ساحة العمل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، متوليًا تدريب المنتخب السعودي تحت 16 عامًا، «مواليد 2009»، وتوج معهم بلقب بطولة غرب آسيا في نوفمبر 2025، ويُعرف عنه أنه صاحب فلسفة كروية تتبنى الفرصة الكاملة للمدرب منذ بداية الموسم، وعدم عدّه «مدرب طوارئ» فقط، مع التركيز على أهمية التأهيل الأكاديمي والعملي للمدرب.

ومع تقدم الفئة العمرية، يشرف الحنفوش حاليًا على المنتخب تحت 17 عامًا في تحضيراته لكأس آسيا 2026، ليصبح أحد المدربين اللذين يراهن عليهم في صناعة جيل من اللاعبين، يعول عليه، عند استضافة السعودية كأس العالم 2034.

وقاد المدرب الشاب المنتخب السعودي في معسكرات إعدادية قوية، شملت معسكرات في قطر وإسبانيا، استعدادًا لنهائيات كأس آسيا، ويسعى الحنفوش، المدرب الشاب، إلى التتويج باللقب، خاصة أن البطولة مؤهلة مباشرة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا في قطر 2026.