«VAR» صعقت الهلال.. هدف جوميز ينقلب إلى احتفال حزماوي

بعد التحامٍ جدلي داخل منطقة جزاء فريق الهلال الأول لكرة القدم، نهض المدافع حسن كادش سريعًا، ومرَّر إلى زميله سالم الدوسري، الذي توغَّل نحو منتصف الملعب، ثم سلَّم الكرة إلى البرازيلي كارلوس إدواردو، ومِنه على الطرف للظهير المنطلق محمد البريك، فأرسلها عرضيةً، قابلها الفنزويلي جيلمين ريفاس برأسيةٍ، أكملها الفرنسي بافيتيمبي جوميز بقدمه داخل شباك الحزم، مسجلًا هدف الفوز لـ «الأزرق» في الدقيقة 77.

ووسط احتفالٍ هلالي، دام بضع ثوانٍ، تجمهر لاعبو الحزم حول الحكم الصربي ميلوراد ماجيتش اعتراضًا على عدم احتسابه ركلة جزاءٍ بداعي عرقلة كادش زميلهم السوري يوسف قلفا في بداية هجمة الهدف.

وأمام اعتراضاتهم، أشار لهم الحكم بيديه حتى يلزموا الصمت، كي يتمكَّن من التواصل عبر سماعة الأذن مع غرفة «VAR». ولم تمضِ سوى ثوانٍ معدودة قبل أن يقرِّر التوجُّه إلى الشاشة المثبَّتة خارج حدود الملعب من أجل مراجعة الالتحام بنفسه.

وعند عودته إلى الملعب مجدَّدًا، بعد المراجعة، لوَّح بيديه معلنًا إلغاء هدف الهلال، واحتساب ركلة جزاءٍ لقلفا، الذي خرَّ ساجدًا في تعبيرٍ عن فرحته.

وتقدَّم البرازيلي أليماو، مدافع الفريق القصيمي، لتنفيذ الركلة، وسدَّدها بيُمناه على يسار العُماني علي الحبسي، حارس مرمى الهلال، الذي اختار الزاوية ذاتها، لكنَّ الكرة كانت أسرع منه إلى داخل شباكه.

وبعدما كانت الفرحة تعمُّ جانب الهلال وجماهيره الحاضرة في مدرَّجات ملعب جامعة الملك سعود، تحوَّل مشهد الاحتفال إلى الضيف القادم من الرس، الذي قلبَ تأخره 0ـ1 إلى تقدُّمٍ بـ 2ـ1.

وسدى ضاعت محاولات الهلال لإدراك التعادل، ولم تفلح توجيهات مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، ولا حتى قراره المتأخر بسحب كادش، وإدخال ناصر الدوسري في تغيير الأمور، ليتلقَّى الفريق العاصمي أوَّلَ خسارةٍ في الدوري بعد عشرة انتصاراتٍ وتعادلين، ويضيق الفارق مع النصر، أقرب ملاحقيه، إلى ثلاث نقاطٍ.

وفي تلك اللحظة، انكسرت سلسلة انتصارات الهلال على الحزم، الممتدة منذ بداية عصر «دوري المحترفين»، وذاق هزيمته الأولى في البطولة أمام «سفير الرس» بعد ست مواجهاتٍ بينهما، غادرها جميعًا فائزًا.

والتقى الفريقان بعد تلك المباراة ثماني مراتٍ ضِمن البطولة، ولم يستطع الحزم إحراز فوزٍ جديدٍ، ليظل تاريخ 15 ديسمبر 2018 شاهدًا على انتصاره الوحيد أمام العملاق العاصمي.